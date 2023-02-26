Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Валмиерой

Стал известен состав киевского "Динамо" на товарищеский матч с латвийской "Валмиерой", который состоится в рамках тренировочного сбора в Турции:

Динамо: Моргун, Дубинчак, Сирота, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

Подопечные Луческу начнут игру в 16:00 по Киеву на одной из турецких тренировочных баз.