Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стал известен стартовый состав Динамо на матч с Валмиерой
Киевляне сыграют полурезервным составом
fcdynamo.com
Стал известен состав киевского "Динамо" на товарищеский матч с латвийской "Валмиерой", который состоится в рамках тренировочного сбора в Турции:
Динамо: Моргун, Дубинчак, Сирота, Дячук, Караваев, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.
Подопечные Луческу начнут игру в 16:00 по Киеву на одной из турецких тренировочных баз.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм Динамо
Популярное сейчас
- Повторит ли команда Малиновского сенсацию? Марсель – ПСЖ. Прогноз матча Лиги 1 на 26.02.2023
- Еще более 600 отправлено к Кобзону. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Зинченко стал капитаном, травма Ярмоленко, дерби Мадрида. Главные новости за 25 февраля
- Игрок Динамо и сборной Украины в начале полномасштабной войны вывез из Украины более 3 млн грн
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
Новости по теме
- 12:12 Украинские Черноморец сыграет с Николаевом, Динамо – с Валмиерой. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- 10:25 Прогнозы на футбол Динамо - Пахтакор. Анонс и прогноз на контрольный матч 19.02.2022
- 22:58 Украинские Сирота: В первой части сезона у меня были ошибки. Сейчас над ними работаю, совершенствуюсь
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн