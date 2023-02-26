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Кривбасс продлил контракт с одним из ключевых полузащитников

Премьер-лига
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Еще на год

Кривбасс продлил контракт с одним из ключевых полузащитников

Фото: ФК Кривбас / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник Никита Татарков продлил контракт с "Кривбассом". По информации пресс-службы криворожцев, футболист будет выступать за клуб еще как минимум один год.

Напомним, что Татарков присоединился к "Кривбассу" летом 2021 года. За это время он провел за клуб 32 матча в УПЛ и Первой лиге и сделал четыре голевых передачи. Больше минут, чем у Татаркова, среди хавбеков в этом сезоне в "Кривбассе" провели только Дмитрий Хомченовский и Назар Волошин.

Ранее мы сообщали, что "Кривбасс" дерусифицировал свой гимн.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Никита Татарков
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