Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФК Львов завершил турецкий сбор и вернулся в Украину
Команда получила два дня отдыха
Фото: ФК Львів
ФК "Львов" вернулся с учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщает пресс-служба клуба.
Команда прибыла поздно вечером в субботу, 25 февраля. Футболисты получат два дня отдыха, после чего соберутся на клубной учебно-тренировочной базе в Брюховичах.
"Сине-золотые львы" готовились к возобновлению УПЛ в три этапа - один сбор во Львове и два в Турции. На заграничном собрании подопечные Олега Дулуба провели 9 спаррингов, где одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели поражение в 2-х матчах.
Свой первый официальный поединок в 2023 году ФК "Львов" сыграет дома, 6 марта. В рамках 16-го тура УПЛ львовяне будут принимать "Минай".
Популярное сейчас
- Марсель – ПСЖ 0:3. Мбаппе и Месси закрывают вопрос о чемпионском титуле
- Зеленский уволил командующего Объединенных сил
- Сенсация дня. Альмерия - Барселона 1:0. Видео гола и обзор матча
- Черноморец сыграет с Николаевом, Динамо – с Валмиерой. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО