ФК Львов завершил турецкий сбор и вернулся в Украину

ФК "Львов" вернулся с учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Команда прибыла поздно вечером в субботу, 25 февраля. Футболисты получат два дня отдыха, после чего соберутся на клубной учебно-тренировочной базе в Брюховичах.

"Сине-золотые львы" готовились к возобновлению УПЛ в три этапа - один сбор во Львове и два в Турции. На заграничном собрании подопечные Олега Дулуба провели 9 спаррингов, где одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели поражение в 2-х матчах.

Свой первый официальный поединок в 2023 году ФК "Львов" сыграет дома, 6 марта. В рамках 16-го тура УПЛ львовяне будут принимать "Минай".