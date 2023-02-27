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ФК Львов завершил турецкий сбор и вернулся в Украину

Премьер-лига
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Команда получила два дня отдыха

ФК Львов завершил турецкий сбор и вернулся в Украину

Фото: ФК Львів

Новина українською

ФК "Львов" вернулся с учебно-тренировочных сборов в Турции, сообщает пресс-служба клуба.

Команда прибыла поздно вечером в субботу, 25 февраля. Футболисты получат два дня отдыха, после чего соберутся на клубной учебно-тренировочной базе в Брюховичах.

"Сине-золотые львы" готовились к возобновлению УПЛ в три этапа - один сбор во Львове и два в Турции. На заграничном собрании подопечные Олега Дулуба провели 9 спаррингов, где одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели поражение в 2-х матчах.

Свой первый официальный поединок в 2023 году ФК "Львов" сыграет дома, 6 марта. В рамках 16-го тура УПЛ львовяне будут принимать "Минай".

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