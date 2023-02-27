  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Фулхэм планирует договориться с Шахтером о выкупе контракта Соломона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фулхэм планирует договориться с Шахтером о выкупе контракта Соломона

Премьер-лига
(1 голосов)

Израильтянин настроен остаться в АПЛ

Фулхэм планирует договориться с Шахтером о выкупе контракта Соломона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фулхэм" намерен выкупить контракт вингера Манора Соломона, который находится в клубе на правах аренды до конца сезона. Основные права на игрока принадлежат "Шахтеру".

В лондонском клубе дали понять, что хотят договориться с "горняками" о полноценном трансфера израильтянина, предложив ему соглашение на 4 или 5 лет с существенным повышением зарплаты, которая ныне составляет 1,5 миллиона фунтам в год. Соломон также настроен остаться в АПЛ.

"Шахтер" не хочет потерять вингера бесплатно, так как в конце года истекает соглашение, а потому летом будет готов к его продаже. Дончане будут рассматривать заявки разных клубов, стремясь заработать на переходе как можно больше.

Агенты Соломона не спешат договариваться с "дачниками" и рассчитывают, что им удастся привлечь предметный интерес к своему клиенту от более богатых и авторитетных команд АПЛ – например, от "Арсенала" и "Тоттенхэма".

В текущей кампании Соломон долгое время не играл из-за травмы, однако недавно вернулся на поле и в последних трех матчах АПЛ отличился тремя забитыми мячами. Суммарно в этих поединках он провел на поле 73 минуты.

Читайте такжеНаставник Фулхэма: Соломон становится все лучше и лучше

По теме
yellow-arrow
Ротань дебютирует. Александрия - Металлист 1925. Анонс и прогноз матча УПЛ на 27 февраля 2023
yellow-arrow
Динамо возвращается в Украину после зимних сборов
yellow-arrow
Сегодня возобновляется украинская Премьер-лига
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Фулхэм (Лондон) Манор Соломон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ynet.co.il

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде