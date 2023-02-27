Фулхэм планирует договориться с Шахтером о выкупе контракта Соломона

"Фулхэм" намерен выкупить контракт вингера Манора Соломона, который находится в клубе на правах аренды до конца сезона. Основные права на игрока принадлежат "Шахтеру".

В лондонском клубе дали понять, что хотят договориться с "горняками" о полноценном трансфера израильтянина, предложив ему соглашение на 4 или 5 лет с существенным повышением зарплаты, которая ныне составляет 1,5 миллиона фунтам в год. Соломон также настроен остаться в АПЛ.

"Шахтер" не хочет потерять вингера бесплатно, так как в конце года истекает соглашение, а потому летом будет готов к его продаже. Дончане будут рассматривать заявки разных клубов, стремясь заработать на переходе как можно больше.

Агенты Соломона не спешат договариваться с "дачниками" и рассчитывают, что им удастся привлечь предметный интерес к своему клиенту от более богатых и авторитетных команд АПЛ – например, от "Арсенала" и "Тоттенхэма".

В текущей кампании Соломон долгое время не играл из-за травмы, однако недавно вернулся на поле и в последних трех матчах АПЛ отличился тремя забитыми мячами. Суммарно в этих поединках он провел на поле 73 минуты.

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