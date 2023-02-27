Сегодня возобновляется украинская Премьер-лига

27 февраля после зимнего перерыва матчем "Александрия" – "Металлист 1925" возобновляется 32-й чемпионат Украины среди команд Премьер-лиги. Это будет перенесенный поединок шестого тура. Во вторник будет закрыт еще один "хвост" – сыграют "Минай" и "Шахтер" (9-й тур). А уже в пятницу, 3 марта, официально начнется второй круг.

Напомним, что весной будет сыграно еще 15 туров. В условиях войны действуют особые правила организации матчей. В частности, на трибуны не допускаются болельщики, команды обязаны спускаться в бомбоубежища в случае воздушной тревоги, матчи не могут быть сыграны в городах, приближенных к зоне боевых действий. В частности, постоянно на выезде играют харьковские "Металлист 1925" и "Металлист", "Днепр-1", "Ворскла", "Шахтер", "Заря".

Напомним, что лидирует "Днепр-1", в активе которого 35 очков. На пять баллов отстает "Шахтер", но у горняков на один матч меньше. Замыкает тройку "Динамо", у которого также 30 баллов, но на две игры больше, чем у "Шахтера".

Как известно, по итогам сезона чемпион попадет в групповой этап Лиги Чемпионов, вице-чемпион будет играть в квалификации ЛЧ, бронзовый призер сыграет в последнем раунде квалификации Лиги Европы, а команды занявшие четвертое и пятое места сыграют в квалификации Лиги Конференций.

Понизятся в классе две последние команды, клубы, занявшие 14-е и 13-е места, будут играть переходные матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги.

Турнирное положение

# Команда И В Н П М РМ О 1 СК Днепр-1 14 11 2 1 31-10 +21 35 2 Шахтер 13 9 3 1 29-11 +18 30 3 Динамо 15 9 3 3 24-13 +11 30 4 Заря 15 8 4 3 32-22 +10 28 5 ФК Александрия 13 7 3 3 23-19 +4 24 6 Колос 15 5 5 5 14-18 -4 20 7 Металлист 1925 14 4 6 4 13-17 -4 18 8 Кривбасс 15 5 3 7 11-16 -5 18 9 Ворскла 15 5 3 7 18-20 -2 18 10 Верес 15 5 2 8 17-20 -3 17 11 Металлист 15 4 4 7 15-23 -8 16 12 Рух 14 3 5 6 17-22 -5 14 13 ФК Минай 14 3 5 6 10-15 -5 14 14 Ингулец 14 3 4 7 12-18 -6 13 15 Черноморец 15 2 5 8 10-20 -10 11 16 ФК Львов 14 2 3 9 9-21 -12 9

Гонка бомбардиров