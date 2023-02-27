Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня возобновляется украинская Премьер-лига
Удастся ли Днепру-1 прервать гегемонию Шахтера и Динамо?
Фото: shakhtar.com
27 февраля после зимнего перерыва матчем "Александрия" – "Металлист 1925" возобновляется 32-й чемпионат Украины среди команд Премьер-лиги. Это будет перенесенный поединок шестого тура. Во вторник будет закрыт еще один "хвост" – сыграют "Минай" и "Шахтер" (9-й тур). А уже в пятницу, 3 марта, официально начнется второй круг.
Напомним, что весной будет сыграно еще 15 туров. В условиях войны действуют особые правила организации матчей. В частности, на трибуны не допускаются болельщики, команды обязаны спускаться в бомбоубежища в случае воздушной тревоги, матчи не могут быть сыграны в городах, приближенных к зоне боевых действий. В частности, постоянно на выезде играют харьковские "Металлист 1925" и "Металлист", "Днепр-1", "Ворскла", "Шахтер", "Заря".
Напомним, что лидирует "Днепр-1", в активе которого 35 очков. На пять баллов отстает "Шахтер", но у горняков на один матч меньше. Замыкает тройку "Динамо", у которого также 30 баллов, но на две игры больше, чем у "Шахтера".
Как известно, по итогам сезона чемпион попадет в групповой этап Лиги Чемпионов, вице-чемпион будет играть в квалификации ЛЧ, бронзовый призер сыграет в последнем раунде квалификации Лиги Европы, а команды занявшие четвертое и пятое места сыграют в квалификации Лиги Конференций.
Понизятся в классе две последние команды, клубы, занявшие 14-е и 13-е места, будут играть переходные матчи с 3-й и 4-й командами Первой лиги.
Турнирное положение
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|СК Днепр-1
|14
|11
|2
|1
|31-10
|+21
|35
|2
|Шахтер
|13
|9
|3
|1
|29-11
|+18
|30
|3
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|24-13
|+11
|30
|4
|Заря
|15
|8
|4
|3
|32-22
|+10
|28
|5
|ФК Александрия
|13
|7
|3
|3
|23-19
|+4
|24
|6
|Колос
|15
|5
|5
|5
|14-18
|-4
|20
|7
|Металлист 1925
|14
|4
|6
|4
|13-17
|-4
|18
|8
|Кривбасс
|15
|5
|3
|7
|11-16
|-5
|18
|9
|Ворскла
|15
|5
|3
|7
|18-20
|-2
|18
|10
|Верес
|15
|5
|2
|8
|17-20
|-3
|17
|11
|Металлист
|15
|4
|4
|7
|15-23
|-8
|16
|12
|Рух
|14
|3
|5
|6
|17-22
|-5
|14
|13
|ФК Минай
|14
|3
|5
|6
|10-15
|-5
|14
|14
|Ингулец
|14
|3
|4
|7
|12-18
|-6
|13
|15
|Черноморец
|15
|2
|5
|8
|10-20
|-10
|11
|16
|ФК Львов
|14
|2
|3
|9
|9-21
|-12
|9
Гонка бомбардиров
|№
|Футболист
|Команда
|Голы (Пен.)
|Матчи
|Среднее
|1
|Артем Довбик
|СК Днепр-1
|11 (3)
|15
|0.73
|2
|Виталий Буяльский
|Динамо
|10
|15
|0.67
|3
|Михаил Мудрик
|Шахтер
|7 (2)
|12
|0.58
|4
|Даниил Сикан
|Шахтер
|6 (1)
|13
|0.46
|5
|Виктор Цыганков
|Динамо
|6 (2)
|13
|0.46
|6
|Максим Прядун
|Металлист
|6
|14
|0.43
|7
|Таллес Бренер
|Рух
|6 (1)
|14
|0.43
|8
|Игорь Кирюханцев
|Заря
|5
|11
|0.45
|9
|Владислав Ванат
|Динамо
|5 (1)
|13
|0.38
|10
|Андрей Цуриков
|ФК Александрия
|5
|14
|0.36
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