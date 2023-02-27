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Динамо возвращается в Украину после зимних сборов
Бело-синие завершили подготовку к возобновлению сезона
Фото: fcdynamo.com
Основная и юношеская команды "Динамо" завершили зимний тренировочный сбор в рамках подготовки к возобновлению сезона, сообщает клубная пресс-служба.
Начиная с 20 января "бело-синие" готовились к официальным матчам в турецком Белеке. Подопечные Мирчи Луческу и Игоря Костюка проводили тренировки и участвовали в спаррингах.
Утром 27 февраля, в 9 часов по местному времени, динамовцы вылетели из Анталии в Кишинев. Из столицы Молдовы команды уже автобусами доберутся до Киева.
На этой неделе "Динамо" ждет возобновление соревнований в отечественных турнирах. В пятницу, 3 марта, юноши "бело-синих" сыграют с "Ингульцем" в матче юношеского чемпионата, а в субботу, 4 марта, ожидается противостояние уже основных команд в рамках УПЛ.
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