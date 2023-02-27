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Полузащитник Касимов покинул Минай - Источник

Премьер-лига
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Игрок получил статус свободного агента

Полузащитник Касимов покинул Минай - Источник

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

"Минай" покинул 23-летний полузащитник Дмитрий Касимов. Об этом сообщает FootBoom.

Согласно данным источника, стороны решили прекратить сотрудничество по ободному согласию сторон. Игрок получил статус свободного агента.

Касимов выступал за "Минай" с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне УПЛ он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

Ранее "Минай" подписал полузащитников Сергея Петько и Михаила Шишку.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
Footboom

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