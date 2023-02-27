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Защитник Кривбасса подписал новый контракт с клубом
Стороны продолжили сотрудничество
Фото: fckryvbas.com
"Кривбасс" объявил о продлении сотрудничества с защитником Тимуром Стецковым. Стороны заключили новый контракт на два года.
25-летний футболист стал игроком "красно-белых" в июне 2022 года. В первой части сезона на его счету 12 матчей и один гол. Суммарно он провел на поле 896 минут, в его пассиве 3 предупреждения.
Ранее "Кривбас" продлил контракты Романа Дебелко, Рифета Капича, Андрея Клищука и Никиты Татаркова.
Осеннюю часть сезона УПЛ команда Юрия Вернидуба завершила на 8-м месте. Первый официальный матч этого года криворожцы проведут 3 марта против "Колоса".
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