Защитник Кривбасса подписал новый контракт с клубом

"Кривбасс" объявил о продлении сотрудничества с защитником Тимуром Стецковым. Стороны заключили новый контракт на два года.

25-летний футболист стал игроком "красно-белых" в июне 2022 года. В первой части сезона на его счету 12 матчей и один гол. Суммарно он провел на поле 896 минут, в его пассиве 3 предупреждения.

Ранее "Кривбас" продлил контракты Романа Дебелко, Рифета Капича, Андрея Клищука и Никиты Татаркова.

Осеннюю часть сезона УПЛ команда Юрия Вернидуба завершила на 8-м месте. Первый официальный матч этого года криворожцы проведут 3 марта против "Колоса".