Эль Класико, Зинченко против Миколенко и возвращение УПЛ. Расписание футбола на 27 февраля - 5 марта

UA-Футбол публикует для вас список матчей, которые привлекут ваше внимание на этой неделе – с 27 февраля по 5 марта.

Понедельник, 27 февраля

Дождались! Три месяца длились зимние каникулы в украинском футболе и вот наконец родная Премьер-лига возвращается. Пока перенесенным матчем шестого тура, но дальше будет гораздо больше. Чем интересен матч "Александрия" – "Металлист 1925"? Тем, что в должности главного тренера александрийцев дебютирует Руслан Ротань. Противостоять ему будет давний соперник, а затем и партнер – Эдмар.

"Александрия" – "Металлист 1925". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Лацио" – "Сампдория". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Вильярреал" – "Хетафе". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Вторник, 28 февраля

В последний день зимы отложенный матч 9-го тура УПЛ сыграют "Минай" и "Шахтер". Стоит заметить, что оба клуба пошумели перед этим – закарпатцы благодаря своей битве в Турции с россиянами, горняки пройдя "Ренн". Не забывайте о "Рухе" в Юношеской лиге УЕФА, теперь львовяне пройдут испытания "Миланом". А еще рекомендуем дерби Турина, это всегда горячо.

"Минай" – "Шахтер". 15:00. УПЛ. Setanta Sports

"Милан" – "Рух". 16:00. Юношеская лига УЕФА. MEGOGO

"Кремонезе" – "Рома". 19:30. Серия А. MEGOGO

"Ювентус" – "Торино". 21:45. Серия А. MEGOGO

Среда, 1 марта

В первый день весны "Арсенал" будет мстить "Эвертону" за недавнее сенсационное поражение. Да, для украинских болельщиков игра в первую очередь интересна противостоянием Зинченко и Миколенко. А еще многострадальный "Ливерпуль" сыграет с "Вулверхэмптоном". Месяц назад волки съели красных со счетом 3:0.

"Арсенал" – "Эвертон". 21:45. АПЛ

"Ливерпуль" – "Вулвергемптон". 22:00. АПЛ

Четверг, 2 марта

Казалось бы, можно отдохнуть перед насыщенными выходными. Но нет! Потому что будет Эль Класико в рамках Кубка Короля. А вдруг Анчелотти доверит место Лунину в воротах, а не Куртуа.

"Реал" – "Барселона". 22:00. Кубок короля. MEGOGO

Пятница, 3 марта

Полноценно стартует второй круг УПЛ – в первом матче 16-го тура сыграют "Кривбасс" и "Колос". Но это далеко не все из насыщенной программы пятницы. В Германии "Боруссия" будет защищать свое право называться главным конкурентом "Баварии" в противостоянии с "Лейпцигом". А в Италии непобедимый "Наполи" попытается остановить Маурисио Сарри и его "Лацио".

"Кривбасс" – "Колос". 13:00. УПЛ. Setanta Sports

"Боруссия" – "Лейпциг". 21:30. Бундеслига

"Наполи" – "Лацио". 21:45. Серия А. MEGOGO

Суббота, 4 марта

В УПЛ сразу матч, который вызывает повышенный интерес – "Александрия" примет "Днепр-1", встретятся лидер и 5-я команда, претендующая на пьедестал. Кроме того, "Динамо" проверит готовность "Ингульца", который уже возглавляет Сергей Ковалец. А в Ровно встретятся "Верес" и "Черноморец".

В Англии в центре внимания игра "Манчестер Сити" – "Ньюкасл". Был бы Забарный, проверили бы его на фоне "Арсенала", но Илья пока травмирован. Ну и "Челси" рано или поздно должен прервать свою черную полосу, может это произойдет в игре с "Лидсом". В Испании нас в первую очередь интересует игра "Жироны", ведь в ее составе зажигает Виктор Цыганков – каталонцы едут в гости к одному из аутсайдеров "Хетафе". Любителям итальянской Серии А должен зайти матч между "Фиорентиной" и "Миланом", который наконец-то играет так, как от него ожидают. Не забывайте о ПСЖ – там Месси с Мбаппе демонстрируют космический уровень, что подтвердил поединок с "Марселем".

"Александрия" – "Днепр-1". 12 часов. УПЛ. Setanta Sports

"Динамо" – "Ингулец". 14:00. УПЛ. 2+2

"Верес" – "Черноморец". 14:00. УПЛ. Setanta Sports

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл". 14:30. АПЛ

"Хетафе" – "Жирона". 15:00. Ла Лига. MEGOGO

"Арсенал" – "Борнмут". 17:00. АПЛ

"Челси" – "Лидс". 17:00. АПЛ

"Штутгарт" – "Бавария". 19:30. Бундеслига

"Фиорентина" – "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Нант" – ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Атлетико" – "Севилья". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Воскресенье, 5 марта

Виктор Скрипник сыграет против своей бывшей команды, "Металлист" померяется силами с "Рухом", а "Шахтеру" нужно обыграть "Металлист 1925", не забывая, что уже скоро им придется играть с "Фейеноордом". Это то, что нам готовит УПЛ. В Англии нас ожидает битва между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед", перед которой Миколенко и его "Эвертон" должны обыгрывать "Ноттингем", чтобы остаться в элите. В Италии внимание будет приковано к матчу "Ромы" и "Ювентуса". В Испании сначала "Барселона" сыграет с "Валенсией", затем "Реал" с "Бетисом". Оба поединка имеют высокую степень потенциальной сенсационности. Конечно, не забываем о Малиновском и его "Марселе", которые будут играть с "Ренном".