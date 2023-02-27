Александрия - Металлист 1925 3:3. Рок-н-ролльный дебют Руслана Ротаня

Руслан Ротань - достаточно знаковая личность для украинского футбола. Добился он многого - и четвертьфинала Чемпионата мира 2006-го года, и финала Лиги Европы с "Днепром" (капитан и автор гола в решающей игре), и трехзначного числа в играх за сборную Украины. Но это все игровые достижения. После того как он повесил бутсы на гвоздь, Ротань ушел в тренеры и пока получается у него неоднозначно. Критиковать Руслана Петровича - обычное дело, особенно после провала в тренерском штабе Шевчука в "Олимпике" и во время отбора на молодежный чемпионат мира, однако после дела пошли на поправку. Украинская молодежка преуспела в недавнем отборе на Евро, где сыграет ближайшей весной, и сделали это игроки именно под руководством Ротаня. Летом 41-летний коуч согласился пойти на совмещение должностей и возглавил "Александрию". Ту самую, руководство которой уволило Юрия Гуру за непопадание в топ-3 по итогам полугодия...

Именно персона Руслана Ротаня привлекала чуть ли не наибольшее внимание во время матча "Александрии" и "Металлиста 1925". Да, первый официальный поединок второго полугодия смотрели бы многие, но учитывая дебют нового коуча "горожан" - интерес лишь увеличивался. Ротань не сильно удивил выбранной схемой (4-3-3 изначально наигрывались им в молодежке), однако кадровое наполнение вышло интересным. Во-первых, на воротах вышел юный кипер Горох (Билыка, напомним, досрочно из команды "попросили", а Шевченко, если верить сайту УПЛ, еще не заявили), во-вторых, отсутствием более опытных Ковальца, Калитвинцева и Кожушко.

У "Металлиста 1925" все спокойнее. Зимой они почти не меняли состав, тренер (точнее тренера - Эдмар и Голодюк) на месте, а потому сегодня от них никаких сюрпризов не ожидалось. Вопросы были лишь касательно главного форварда (мы в анонсе не ошиблись, тандем коучей сделал ставку на Чирука) и состояние Габелка (капитан оказался вне заявки, вместо него вышел Вачиберадзе). Несмотря на то, что состав у "1925" достаточно стабильный, ошибок избежать не удалось. Ошибок банальных, за которые соперник наказал сразу. Попытка короткого розыгрыша от своих ворот завершилась катастрофической передачи центрбека Ткачука, которую перехватил Мустафаев. Юный хавбек быстро отдал передачу на Третьякова, который на опыте разобрался в эпизоде, точно пробив из пределов штрафной.

Быстрый гол после ошибки соперника, разве не идеальный дебют Руслана Ротаня? Нет, не идеальный. "Александрия" достаточно стерильно владела мячом, однако до конца тайма дважды ошиблась у своих владений. И дважды пропустила. Первый гол харьковчане забили после углового - Ременюк подал, а Ткачук, понимающий важность исправления ошибок, выпрыгнул выше остальных, сравняв счет. Спустя десять минут "Металлист 1925" еще и вышел вперед, проведя идеальную контратаку. Настолько идеальную, что хоть в энциклопедию заноси. Чирук, получив мяч в центре, классно ускорился на пространстве (отметим, что во время зарождения выпада мог быть фол на Логинове), а после выдал пас на Бычека - форварда пробил в ближний, резервный кипер Горох не выручил.

1:2 - не самый приятный итог первого тайма, особенно для фаворита, который играет на своем поле. Однако в самом начале второго тайма проблема стала куда серьезнее, ведь "горожане" пропустили третий. Русин подработал мяч под рабочую левую на правом фланге, пробив в дальний угол. Кипер "Александрии" весьма неудачно отбил перед собой, позволив Шершню, которого из вида потерял Мирошниченко, спокойно забив на добивании. Плюс два на чужом поле позволили "Металлисту 1925" откатиться к своим владением и начать оборонять счет. Коллектив Ротаня имел обратную установку - им нужно было давить. Они и давили. Моменты появились, в одном из них даже травму получил основной кипер Мозиль, которого пришлось менять на Сидоренко. Давление "Александрии" по итогу дало плоды - Мустафаев передачей нашел в штрафной Третьякова, который хлестким ударом сделал дубль. А Мустафаев, благодаря этому, оформил дубль из ассистов.

В конце матча "Металлист 1925" практически полностью исключил из своего рациона выходы на чужую половину, однако такая тактика по итогу принесло лишь бал. Харьковский клуб пропустил в третий раз. Кобзарь удачно оказался у мяча после скидки Кожушко, установив окончательный счет. 3:3. Очень яркий и в то же самое время противоречивый дебют от Руслана Ротаня и его "Александрии". Тем интереснее будет следить за проектом в будущем.

VBET-лига. 6-й тур

27 февраля, Александрия, стадион "Ника"

ФК Александрия - Металлист 1925 3:3

Голы: Максим Третьяков 8, Максим Третьяков 68, Богдан Кобзар 81 - Евгений Ткачук 21, Константин Бичек 32, Михаил Шершень 46

ФК Александрия: Валентин Горох, Владислав Бабогло, Максим Третьяков, Денис Мирошниченко, Викентий Волошин (Богдан Кобзар 46), Сергей Логинов, Артем Шулянский (Олег Кожушко 46), Эмиль Мустафаев (Артур Авагимян 87), Андрей Цуриков (Владислав Калитвинцев 67), Сергей Рыбалка (Кирилл Ковалец 67), Николай Михайленко

Металлист 1925: Олег Мозиль (Денис Сидоренко 56), Евгений Ткачук, Бека Вачиберадзе (Абдулла Абдуллаев 80), Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин, Андрей Ременюк, Константин Бичек, Михаил Шершень (Владислав Дмитренко 80), Максим Жичиков, Никита Безуглый, Андрей Чирук

Предупреждения: Андрей Чирук 30, Бека Вачиберадзе 74, Ростислав Русин 76