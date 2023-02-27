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Минай официально расстался с полузащитником

Премьер-лига
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Контракт был расторгнут по согласию сторон

Минай официально расстался с полузащитником

Фото: ФК Минай

Новина українською

Накануне СМИ сообщали о том, что полузащитник Дмитрий Касимов покинул "Минай". Теперь официальный сайт закарпатского клуба подтвердил уход 23-летнего хавбека.

Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по ободному согласию . Игрок получил статус свободного агента.

Касимов присоединился к "Минаю" в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне УПЛ он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.

Ранее "Минай" подписал полузащитников Сергея Петько и Михаила Шишку.

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В статье: ФК Минай
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Источник:
fcminaj.com

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