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Минай официально расстался с полузащитником
Контракт был расторгнут по согласию сторон
Фото: ФК Минай
Накануне СМИ сообщали о том, что полузащитник Дмитрий Касимов покинул "Минай". Теперь официальный сайт закарпатского клуба подтвердил уход 23-летнего хавбека.
Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по ободному согласию . Игрок получил статус свободного агента.
Касимов присоединился к "Минаю" в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне УПЛ он провел 6 матчей, результативными действиями не отличался. Портал Transfermarkt оценивает его в 100 тысяч евро.
Ранее "Минай" подписал полузащитников Сергея Петько и Михаила Шишку.
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