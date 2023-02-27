Огненный старт. Видео голов матча Александрия - Металлист 1925 3:3

Кто бы мог подумать, что первый после двухмесячной паузы матч УПЛ получится столь ярким! "Александрия" забила быстрый гол в дебюте встречи после ошибки защитника харьковчан Ткачука. Впрочем, он вскоре восстановил паритет, а в дальнейшем "Металлист 1925" забил еще дважды. Однако этого преимущества оказалось недостаточно, чтобы гости выиграли: хозяева ответили двумя своими точными ударами и зацепились за ничью.

VBET лига. 6-й тур

27 февраля, Александрия, стадион "Ника"

ФК Александрия – Металлист 1925 3:3

Голы: Максим Третьяков 8, Максим Третьяков 68, Богдан Кобзарь 81 – Евгений Ткачук 21, Константин Бычек 32, Михаил Шершень 46

Обзор в Youtube

Первый гол Третьякова

Гол Ткачука

Гол Бычека

Гол Шершеня

Второй гол Третьякова

Гол Кобзаря