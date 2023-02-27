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Огненный старт. Видео голов матча Александрия - Металлист 1925 3:3
Что за игра!
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Кто бы мог подумать, что первый после двухмесячной паузы матч УПЛ получится столь ярким! "Александрия" забила быстрый гол в дебюте встречи после ошибки защитника харьковчан Ткачука. Впрочем, он вскоре восстановил паритет, а в дальнейшем "Металлист 1925" забил еще дважды. Однако этого преимущества оказалось недостаточно, чтобы гости выиграли: хозяева ответили двумя своими точными ударами и зацепились за ничью.
VBET лига. 6-й тур
27 февраля, Александрия, стадион "Ника"
ФК Александрия – Металлист 1925 3:3
Голы: Максим Третьяков 8, Максим Третьяков 68, Богдан Кобзарь 81 – Евгений Ткачук 21, Константин Бычек 32, Михаил Шершень 46
Первый гол Третьякова
Гол Ткачука
Гол Бычека
Гол Шершеня
Второй гол Третьякова
Гол Кобзаря
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