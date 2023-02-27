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Вацко: Шахтер близок к подписанию левого бразильского защитника и вингера из Таджикистана или Туркменистана

Премьер-лига
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Горняки продолжают работать на трансферном рынке

Вацко: Шахтер близок к подписанию левого бразильского защитника и вингера из Таджикистана или Туркменистана

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" близок к подписанию двух новичков команды.

Как сообщает комментатор Виктор Вацко, "горняки" находятся на продвинутой стадии переговоров по переходу бразильского левого защитника, фамилию которого источник не назвал.

Также "Шахтер" близок к трансферу 18-летнего левого вингера.

"Не бразилец. Из страны, где многие из нас не знали, что там в футбол играют. Забыл… Или Таджикистан, или Туркменистан", — сказал Вацко.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что клуб контактировал с "Аль-Айном" по поводу 21-летнего бразильского фулбека Эрика.

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк)
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Источник:
Вацко Live

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