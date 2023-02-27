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Александрия анонсировала подписание форварда Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Детали обещают объявить завтра

Александрия анонсировала подписание форварда Шахтера

Фото: ФК Маріуполь

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" завтра должна объявить о подписании нового футболиста. Об этом клубная пресс-служба сообщила на своей странице в фейсбуке.

Клуб разместил пост с предложением разгадать игрока по эмодзи. Вероятно, речь идет о нападающем донецкого "Шахтера" Андрее Кулакове, которым "горожане" активно интересовались этой зимой. Ранее СМИ сообщали, что "Александрия" планирует не просто взять в аренду Кулакова, а выкупить его контракт.

У 23-летнего Кулакова есть опыт выступления в УПЛ за "Мариуполь". В первой половине текущего сезона он был заявлен за "Шахтер", но не сыграл ни одной игры.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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