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Вацко: Трубин сообщил Шахтеру о желании перейти в европейский клуб. В клубе приняли его позицию

Премьер-лига
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(1 голосов)

Все больше говорят о том, что летом горняки продадут кипера

Вацко: Трубин сообщил Шахтеру о желании перейти в европейский клуб. В клубе приняли его позицию

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин дал понять клубу, что хочет продолжить карьеру в другой европейской команде.

Такую информацию дает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Также источник говорит о том, что руководство клуба принимает позицию игрока.

Таким образом, так как контракт игрока истечет через 1,5 года, горняки, вероятно, будут вынуждены продать Трубину этим летом.

Ранее сообщалось, что агенты Трубина ожидают, что цена на игрока будет 12-15 миллионов евро. Игроком якобы интересовалась "Севилья".

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчук)
27.02.2023 в 22:29
Вже стартувать з 40+ лямів можно.
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MaximSK (Киев)
27.02.2023 в 21:13
Наверное Палкину и Срне надо его поставить на место, если начнет снова говорить о том что хочет уйти из клуба, то дать ему пощечину и наорать, тогда Трубин сразу успокоится и забудет об этом.
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