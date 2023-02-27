Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вацко: Трубин сообщил Шахтеру о желании перейти в европейский клуб. В клубе приняли его позицию
Все больше говорят о том, что летом горняки продадут кипера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Голкипер "
Такую информацию дает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.
Также источник говорит о том, что руководство клуба принимает позицию игрока.
Таким образом, так как контракт игрока истечет через 1,5 года, горняки, вероятно, будут вынуждены продать Трубину этим летом.
Ранее сообщалось, что агенты Трубина ожидают, что цена на игрока будет 12-15 миллионов евро. Игроком якобы интересовалась "Севилья".
Популярное сейчас
- Спортдиректор Ренна: Когда играли с Динамо, меня очень интересовал один игрок киевлян
- Александрия - Металлист 1925 3:3. Рок-н-ролльный дебют Руслана Ротаня
- Одесса осталась без света, в городе остановился электротранспорт
- Александрия подтянулась к Заре, Третьяков в топ-5 бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО