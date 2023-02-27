Вацко: Трубин сообщил Шахтеру о желании перейти в европейский клуб. В клубе приняли его позицию

Голкипер " Шахтера " Анатолий Трубин дал понять клубу, что хочет продолжить карьеру в другой европейской команде.

Такую информацию дает украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Также источник говорит о том, что руководство клуба принимает позицию игрока.

Таким образом, так как контракт игрока истечет через 1,5 года, горняки, вероятно, будут вынуждены продать Трубину этим летом.

Ранее сообщалось, что агенты Трубина ожидают, что цена на игрока будет 12-15 миллионов евро. Игроком якобы интересовалась "Севилья".