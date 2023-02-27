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Спортдиректор Ренна: Когда играли с Динамо, меня очень интересовал один игрок киевлян
Но имя Флориан Морис не назвал
Фото: ФК Динамо
Спортивный директор "
– В Лиге 1 сейчас играют Малиновский и Соболь. В АПЛ есть четверо украинцев. Вы когда-нибудь смотрели на украинский рынок?
– Да, мы регулярно следим за разными чемпионатами: украинским, чешским, словацким, странами Восточной Европы. В этих чемпионатах играют хорошие игроки. Мы следим за украинским чемпионатом, и когда играли с "Динамо", меня очень интересовал один игрок в этой команде.
– Кто этот футболист? Может быть, хотя бы позицию скажите.
– Не могу его назвать. Мы регулярно следим за "Шахтером" и "Динамо". Я знаю, что многие бразильские игроки в свое время ушли в "Шахтер". И я тоже за ними следил. Раньше работал в "Лионе", контактировал с некоторыми из них, особенно с Виллианом. В чемпионате Украины мы следим за украинскими игроками. Раньше наблюдали и за иностранцами, когда их было больше. Мы знаем, что в этой лиге играют хорошие футболисты.
– Возможно, однажды в "Ренне" появится украинский футболист?
– Возможно.
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