Спортдиректор Ренна: Когда играли с Динамо, меня очень интересовал один игрок киевлян

Спортивный директор " Ренна " Флориан Морис рассказал, что клуб следит за некоторыми игроками в УПЛ.

– В Лиге 1 сейчас играют Малиновский и Соболь. В АПЛ есть четверо украинцев. Вы когда-нибудь смотрели на украинский рынок?

– Да, мы регулярно следим за разными чемпионатами: украинским, чешским, словацким, странами Восточной Европы. В этих чемпионатах играют хорошие игроки. Мы следим за украинским чемпионатом, и когда играли с "Динамо", меня очень интересовал один игрок в этой команде.

– Кто этот футболист? Может быть, хотя бы позицию скажите.

– Не могу его назвать. Мы регулярно следим за "Шахтером" и "Динамо". Я знаю, что многие бразильские игроки в свое время ушли в "Шахтер". И я тоже за ними следил. Раньше работал в "Лионе", контактировал с некоторыми из них, особенно с Виллианом. В чемпионате Украины мы следим за украинскими игроками. Раньше наблюдали и за иностранцами, когда их было больше. Мы знаем, что в этой лиге играют хорошие футболисты.

– Возможно, однажды в "Ренне" появится украинский футболист?

– Возможно.