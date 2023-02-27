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Ротань: Где-то судья потеряла нити игры, со всеми бывает
Итог матча с Металлистом 1925 от коуча Александрии
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал перенесенный матч 6-го тура против "Металлиста 1925", фактически начавший вторую часть сезона в УПЛ.
- Тяжелый матч, тяжелый газон, тяжелая погода. Но мы должны понимать, что сейчас у нас такие реалии и никуда от этого не деться. Должны к этому с пониманием относиться.
Мои игроки достойно вышли из тяжелого положения. Вырвали ничью, и считаю, что, так как были моменты, могли вырвать и победу. Хочу поблагодарить их за отношение к игре, правильно перестроились во время матча. С пониманием отнеслись к тому, что им говорят. Ну и, думаю, результаты придут. Если и дальше будет такое отношение, все будет хорошо.
- Ставил ли президент клуба задачи на сезон?
- Да, президент приезжал, пообщался с командой. А задачи… Они были поставлены еще перед началом сезона, и от них никто не отказывается. Ну и это важно, что президент поддерживает команду, общается, даже в такое тяжелое время находится рядом.
- Сегодня было несколько моментов, когда вы довольно эмоционально реагировали на решения судьи…
- Ну, наверное, вы сами видели. Что и мы, и наш соперник не очень были довольны некоторыми судейскими решениями. Но, ошибки есть ошибки, что мы можем сделать… Мы должны улучшать свою игру и результаты. Комментировать судейство не хочется, все ошибаются. Где-то она потеряла нити игры (судила Анастасия Романюк, - прим.), со всеми бывает.
- Будут ли еще новички в команде этой зимой?
- Думаю что да. В ближайшее время вы увидите, кто к нам присоединится.
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