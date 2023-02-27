  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ротань: Где-то судья потеряла нити игры, со всеми бывает
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Где-то судья потеряла нити игры, со всеми бывает

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Итог матча с Металлистом 1925 от коуча Александрии

Ротань: Где-то судья потеряла нити игры, со всеми бывает

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал перенесенный матч 6-го тура против "Металлиста 1925", фактически начавший вторую часть сезона в УПЛ. Игра, напомним, завершилась со счётом 3:3.

- Тяжелый матч, тяжелый газон, тяжелая погода. Но мы должны понимать, что сейчас у нас такие реалии и никуда от этого не деться. Должны к этому с пониманием относиться.

Мои игроки достойно вышли из тяжелого положения. Вырвали ничью, и считаю, что, так как были моменты, могли вырвать и победу. Хочу поблагодарить их за отношение к игре, правильно перестроились во время матча. С пониманием отнеслись к тому, что им говорят. Ну и, думаю, результаты придут. Если и дальше будет такое отношение, все будет хорошо.

- Ставил ли президент клуба задачи на сезон?

- Да, президент приезжал, пообщался с командой. А задачи… Они были поставлены еще перед началом сезона, и от них никто не отказывается. Ну и это важно, что президент поддерживает команду, общается, даже в такое тяжелое время находится рядом.

- Сегодня было несколько моментов, когда вы довольно эмоционально реагировали на решения судьи…

- Ну, наверное, вы сами видели. Что и мы, и наш соперник не очень были довольны некоторыми судейскими решениями. Но, ошибки есть ошибки, что мы можем сделать… Мы должны улучшать свою игру и результаты. Комментировать судейство не хочется, все ошибаются. Где-то она потеряла нити игры (судила Анастасия Романюк, - прим.), со всеми бывает.

- Будут ли еще новички в команде этой зимой?

- Думаю что да. В ближайшее время вы увидите, кто к нам присоединится.

По теме
yellow-arrow
Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 февраля 2023
yellow-arrow
Александрия подтянулась к Заре, Третьяков в топ-5 бомбардиров. Результаты и расписание матчей УПЛ
yellow-arrow
Спортдиректор Ренна: Когда играли с Динамо, меня очень интересовал один игрок киевлян
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олександрія

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде