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УАФ назначила арбитров на перенесенный матч 9-го тура УПЛ Минай - Шахтер

Премьер-лига
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(1 голосов)

Поединок состоится во вторник, 28 февраля

УАФ назначила арбитров на перенесенный матч 9-го тура УПЛ Минай - Шахтер

ФК Десна

Новина українською

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили судей на перенесенный матч 9-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер".

Судить поединок будет харьковчанин Анатолий Абдула. ВАР на матче не будет.

Напомним, что матч состоится в Львове во вторник, 28 февраля. Начало поединка – в 15:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
УАФ

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