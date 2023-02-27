УАФ назначила арбитров на перенесенный матч 9-го тура УПЛ Минай - Шахтер

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили судей на перенесенный матч 9-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер".

Судить поединок будет харьковчанин Анатолий Абдула. ВАР на матче не будет.

Напомним, что матч состоится в Львове во вторник, 28 февраля. Начало поединка – в 15:00.