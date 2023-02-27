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УАФ назначила арбитров на перенесенный матч 9-го тура УПЛ Минай - Шахтер
Поединок состоится во вторник, 28 февраля
ФК Десна
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили судей на перенесенный матч 9-го тура
Судить поединок будет харьковчанин Анатолий Абдула. ВАР на матче не будет.
Напомним, что матч состоится в Львове во вторник, 28 февраля. Начало поединка – в 15:00.
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Источник:УАФ
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