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Заря подписала 18-летнего воспитанника Шахтера
Денис Почапский вернулся из Польши в Украину
фото из соцсетей
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Им стал 18-летний форвард Денис Почапский, последним клубом была команда третьей лиги Польши "Вислока".
Почапский – воспитанник "Шахтера", за "горняков" поиграл в юношеских командах U-17 и U-19. В Польшу перебрался в марте прошлого года.
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Источник:ФК Зоря
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