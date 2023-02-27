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Заря подписала 18-летнего воспитанника Шахтера

Премьер-лига
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Денис Почапский вернулся из Польши в Украину

Заря подписала 18-летнего воспитанника Шахтера

фото из соцсетей

Новина українською

"Заря" объявила о подписании очередного зимнего новичка.

Им стал 18-летний форвард Денис Почапский, последним клубом была команда третьей лиги Польши "Вислока".

Почапский – воспитанник "Шахтера", за "горняков" поиграл в юношеских командах U-17 и U-19. В Польшу перебрался в марте прошлого года.

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В статье: Заря (Луганск)
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Источник:
ФК Зоря

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