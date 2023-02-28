Прогресс Кривбасса и Вернидуба, ожидания от Ворсклы. Как зимовали середняки УПЛ

UA-Футбол продолжает цикл материалов, в которых пойдет разговор о зимней паузы в украинском футболе. Наша задача - разобрать контрольные матчи на сборах, поделиться своими впечатлениями касательно трансферов, а также постараться дать прогноз касательно того, чего стоит ждать от той либо иной команды весной. Сегодня мы попробуем разобраться, как зиму провели середняки украинского первенства.

"Металлист"

С чем уходили зимовать

11-е место, 15 игр, 16 очков

Харьковский провел очень противоречивые полгода. Если сначала коллектив Ратия и Призетко приятно удивлял, стартовав с семи балов в трех стартовых турах, то ближе к концу полугодия все полетело в тартарары, "Металлист" начал проигрывать большинство встреч и чуть было не опустился в зону вылета. Но удалось удержаться на 11-й строчке. Временно или нет - большой вопрос.

Трансферы

Главное изменение в составе "Металлиста" - смена главного тренера. Руководство не решилось делать ставку на Василия Кобина, который де-факто был главным в последних турах осени, пригласив на пост и.о. серба Перицу Огненовича. Загадочная персона со своим игровым прошлым, однако что ждать от него в качестве тренера мы не скажем. Ибо не знаем.

Что касается изменений в составе, то клуб отправил целый десант на сборы к "Днепру-1", откуда не вернулось двое - Танковский и Подлепенец. Это, в отличие от ухода Рыбки и Кныша, очень серьезный удар. В качестве усиления коллектив заключил контракт с вингерам Наумцом (неплохие полгода за "Черноморец"), Бойчуком (запасной "Руха") и иностранным защитником Пати Малумандсоко.

Зимние спарринги

12 игр, три победы, три ничьих, шесть поражений

Харьковчане Огненовича зимой побеждали мало, зато их игра была достаточно яркой и веселой. В первых встречах "Металлист" чуть скромничал, забивая и пропуская не более раза за игру, однако после результативность пошла вверх. 16 забитых и 18 пропущенных за сборы - судя по всему, нас ждет очень веселая команда под руководством сербского коуча.

Весенние ожидания

В итогах полугодия мы отмечали, что прежде чем делать прогнозы касательно будущего "Металлиста", руководство клуба должно само определиться, куда и для чего оно следует. Назначение иностранца всегда привлекает интерес, однако приставка и.о. не говорит о проекте, а скорее о попытке угадать. Не будем хоронить команду раньше времени, но вряд ли они сильно улучшат текущие показатели, особенно с учетом потери двух лидеров.

"Верес"

С чем уходили зимовать

10-е место, 15 игр, 17 очков

Знаете, в нашем нестабильном мире осталось не так много стабильных вещей, однако ровенский "Верес" продолжает идти против течения. Руководство клуба и дальше верит в свой курс и своего тренера, который, вероятно, ставит не самый зрелищный, но достаточно эффективный футбол. "Верес" не тратит много, однако второй год подряд ушел зимовать в качестве середняка, пускай и чуть просев в результатах. Оборона подводила чуть чаще, а возвращение на "Авангард" стало проклятьем, которое нужно будет прерывать весной.

Трансферы

Зимой "Верес" за деньги отпустил в "Днепр-1" Евгения Пасича, в то время как бесплатно из клуба ушли Сергийчук, Мирошник, Сергей Шестаков. Несмотря на потери в каждой линии, клуб наибольшее внимание зимой уделил усилению обороны, подписав на правое крыло Савошко и Балана, а в центр Маткобожика, Хондака и Гука. Что касается атаки, то ее попытается усилить недавний резервист "Ингульца" Андрей Близниченко. Усилить если не качественно, то хотя бы количественно.

Зимние спарринги

Семь матчей, три победы, три ничьих, три поражения

Зимой "Верес" провел три матча в рамках товарищеского турнира Winter Cup, где проиграл по пенальти "Полесью" и "Ворскле", а после обыграл эстонскую "Левадию". Как правильно сказал наставник, команде куда важнее взять три бала в первом туре весенней части сезона, нежели выиграть товарищеский турнир. Что касается общего впечатления от сборов, то бросается в глаза количество голов - ровенчане забили 15 раз в семи встречах, что для них огромные цифры. Больше остальных старались Михаил Шестаков (четыре гола) и Виталий Дахновский (три гола).

Весенние ожидания

Выше мы не просто так писали, что "Верес" - это стабильность. Не самая зрелищная, но стабильность. Мы не ждем от клуба борьбы за еврокубки, но в свете того, что команда количественно укрепила оборону и сумела сохранить главных игроков атаки, мы предположим, что ровенчане займут одно из мест с шестого по десятое.

"Ворскла"

С чем уходили зимовать

9-е место, 15 игр, 18 очков

Мало кто ожидал, что после приглашения Виктора Скрипника, а также подписания не самых последних легионеров, полтавский клуб будет бороться не за медали или еврокубки, а барахтаться в середине таблицы. При чем мало у кого, в том числе и у самого Скрипника, повернется язык сказать, что нынешнее девятое место - незаслуженная позиция для "Ворсклы". Команда местами играла интересно и содержательно, однако постоянные спады и отсутствие любой стабильности стоили им многих очков.

Трансферы

Зимой "Ворскла" провела достаточно странную трансферную кампанию, усилив несколько позиций. Главным входящим трансфером, конечно же, стало возвращение Кане, который после начала войны ушел в аренду. Также со "Львова" прибыл кипер Иван Пономаренко, вероятнее всего, для того, чтобы стать запасным. Что касается двух бразильцев (центрбек Лукас Рамирес и вингер Рикардо Лопеш), то их прежде всего стоит увидеть на поле, прежде чем делать выводы.

Потеряли за зиму полтавчане куда больше. Во-первых, случился отток легионеров - Толи, Тотре, Зайков может и были нестабильными, но с ними скамейка запасных "зелено-белых" выглядела куда интереснее и качественнее. Во-вторых, "Ворскла" отпустила Козыренко, Ткачука и Мельничука, которые не смогли стать кем-то под крылом у Скрипника. Ну а главной потерей стал переход в "Шахтер" основного вратаря Дмитрия Ризныка. Да, три миллиона евро - это здорово, однако пока не совсем понятно, кто станет "первым номером" в Полтаве вместо 24-летнего футболиста сборной. Претендентов не так и много.

Зимние спарринги

Десять матчей, две победы, шесть ничьих, два поражения

Зимой полтавская "Ворскла" пополнила свою трофейную комнату, став победителем турнира Winter Cup. Правда два из трех матчей на этом кубке, а также шесть игр из десяти в целом, коллектив Скрипника заканчивал вничью. В сумме полтавчане слабо показали себя в атаке (девять точных ударов за десять встреч), а ярче других смотрелся легионер Сефери. Он, к слову, мог (или может) покинуть клуб, о чем писали в СМИ.

Весенние ожидания

Если брать чисто футбольную сторону, то у "Ворсклы" есть все, дабы подняться на пару позиций в таблице, и, если повезет, зацепиться за зону еврокубков. Однако иные обстоятельства (проблемы с законом у почетного президента Константина Жеваго) могут помешать в любой момент и даже отразиться на будущем клуба. Потому мы пока осторожно скажем, что "Ворскла" должна находится выше, но в уме стоит держать ряд околофутбольных причин, который могу встать на пути у прогресса.

"Кривбасс"

С чем уходили зимовать

8-е место, 15 игр, 18 очков

Казалось, что после ужасного старта в УПЛ (четыре игры без голов, семь - без побед) у Юрия Вернидуба будет немало проблем на новом месте, однако ближе к концу криворожане смогли прибавить, научились забивать голы и выиграли пять встреч из шести последних в 2022-м. В том числе "Кривбассу" удалось нанести первое поражение "Днепру-1", что, как минимум, почетно.

Трансферы

Зимой "Кривбасс" был далеко не таким активным, как летом 2022-го, отпустив игроков больше, чем подписав. Да, кто-то скажет, что Ловрич, Зотько и даже Хобленко к концу полугодия выпали из основы криворожан и их потери особо сильно заметны не будут. Это, вероятно так, однако уход Назария Волошина, аренда которого завершилась досрочно - это удар. Весьма неприятный, ибо вингер "Динамо" был самым ярким игроком в команде Вернидуба, сумев за полгода забить четыре гола. Его явно хотели удержать до конца первенства.

Из пришедших наибольшее внимание привлекает персона Даниила Бескоровайного, который после четырех лет игры за рубежом, вернулся в родной чемпионат. Теперь посмотрим, сможет ли чемпион мира пробиться в основу. Помимо Даниила, "Кривбасс" из "Зари" подписал Максима Лунева, который ранее играл под руководством Вернидуба, а также хавбека "Шахтера" Клима Приходько. Последний уже выступал за "Кривбасс", однако во времена других наставников.

Зимние спарринги

Девять игр, три победы, три ничьих, три поражения

Криворожане Вернидуба идеально ровно отыграли зимой, добыв одинаковое количество побед, ничьих и поражений. С положительной стороны отметим две победы "Кривбасса": одна в игре против болгарского "Септември" с шестью забитыми голами, вторая - против экс-команды Вернидуба "Шерифа" (2:1). Отметим также, что сразу в четырех поединках "Кривбасс" покидал поле без забитых, что можно назвать главным негативом.

Весенние ожидания

Вспоминая яркий финиш полугодия от "Кривбасса", хочется сделать ставку на то, что коллективу Вернидуба по силам побороться за место в еврокубковой зоне, однако мы торопиться не будем. "Кривбасс" строится постепенно и вряд ли хочет/может сходу совершать такой скачок. Да и нестабильная игра в атаке, которой коллектив из Кривого Рога страдал в первой половине кампании, нами не забыт. Потому, вероятнее всего, "Кривбасс" продолжит идти в середине таблицы, где и закончит нынешний сезон.

"Металлист 1925"

С чем уходили зимовать

7-е место, 14 игр, 18 очков

Харьковский "Металлист 1925" относительно неплохо прошел полугодие, даже несмотря на резкую смену тренера на середине пути. Казалось, что обмен Кривенцова, который ранее вывел и неплохо презентовал харьковчан в элите, на неопытных Эдмара и Голодюка - рисковая затея. Впрочем, "1925" неплохо показал себя в ноябре, не проигрывал в четырех последних играх осени и ушел зимовать седьмым. Очень даже неплохо.

Трансферы

"Металлист 1925" ослабел зимой, это факт. Если брать количественно, то вряд ли трансфер Абдуллы Абдулаева сумет перекрыть уход Дудика, Зубкова, а также окончание аренды Борячука. Последний был для команды более чем важен, клуб хотел оставить Андрея до конца сезона, однако пока договориться с "Шахтером" не вышло. Весну "1925" начинает без главного форварда, что точно скажется на атакующей мощи команды Эдмара-Голодюка.

Зимние спарринги

Девять игр, четыре победы, две ничьих, три поражения

Харьковчане достаточно сухо смотрелись на сборах. Плохо это или нет - разговор отдельный, однако лишь в одном из девяти контрольных игр с их участием было забито более двух голов. Да, статистика у "Металлиста 1925" далеко не самая плохая, однако семь забитых в девяти матчах - не так и много. Как мы говорили выше, потеря Борячука не пройдет без следа.

Весенние ожидания

Если судить сугубо по стартовом составу, а также по осенним впечатлением, не стоит ожидать серьезного спада "Металлиста 1925". Команда неплохо играет без мяча на контратаках, хорошо смотрится на стандартах, а если подтянет позиционную оборону, то может стать лучшей среди середняков. Смущает лишь короткая скамейка запасных, благодаря которой тяжело усилять игру по ходу встречи или использовать разные тактически наброски. Еще один форвард и фулбек харьковчанам бы не помешали.

"Колос"

С чем уходили зимовать

6-е место, 15 игр, 20 очков

Ковалевский клуб, руководимый Ярославом Вышняком, настолько здорово начал новый сезон, что на несколько туров сумел возглавить таблицу. Правда эйфория спала уже после первой международной паузы, после которой "Колос" не побеждал в пяти играх и откатился глубоко в середину. Под конец результаты чуть удалось выровнять и даже финишировать за еврокубковой зоной.

Трансферы

Если некоторые команды зимой работали над усилением состава, то ковалевцы решили особо не напрягаться, стараясь удержать то, что у них есть. Клуб досрочно вернул в "Динамо" арендованного Кузыка, а также отпустил Задою, который не очень часто играл при Вышняке. Взамен "бело-черные" взяли у "Динамо" другого фулбека - Никита Кравченко уже играл за ковалевцев (а также и за "Днепр-1"), что в целом делал весьма неплохо. Вполне себе интересная аренда с претензией на усиление.

Зимние спарринги

Восемь матчей, три победы, одна ничья, четыре поражения

"Колос" не впечатлил своей игрой на сборах. Главная претензия схожая с той, что мы предъявляли остальным середнякам - слабая игра на созидание. Кто-то скажет, что восемь забитых в восьми играх - это далеко не худший показатель, однако наша претензия кроется в другом. Лишь опорник и штатный пенальтист Милько забил более раза за все сборы. А что делали в это время игроки атаки - Болбат, Мякушко, Лысенко, Ильин, Исаенко, как забивать будете весной?

Весенние ожидания

Скажем прямо, мы не ждем, что "Колос" сможет запрыгнуть в зону еврокубков. Да, неизвестно чего можно ожидать от перестроечной "Александрии", однако тот нестабильный "Колос", который мы видели осенью, максимум способен удержать шестое место от посягательств других середняков, однако о большом мечтать мы бы не советовали. Нет того состава, нет той искры…