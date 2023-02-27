Сабо: У Динамо сейчас нет игроков, которые способны бороться за золотые медали

Экс-тренер " Динамо " и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от второго круга УПЛ сезона 2022/23.

"За чемпионство будут бороться "Днепр-1" и "Шахтер". Киевляне и до зимы не имели очень сильных игроков, а зимой еще потеряли Забарного и Цыганкова. У них нет игроков, способных бороться за золотые медали.

Борьба за выживание? Думаю, этой весной середняки и аутсайдеры будут показывать скучный футбол, потому что многие наши сильные игроки выступают не в УПЛ, а в чемпионатах Польши и других стран", – сказал Сабо.