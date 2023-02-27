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Сабо: У Динамо сейчас нет игроков, которые способны бороться за золотые медали
Йожеф Йожефович как всегда критичен
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-тренер "
"За чемпионство будут бороться "Днепр-1" и "Шахтер". Киевляне и до зимы не имели очень сильных игроков, а зимой еще потеряли Забарного и Цыганкова. У них нет игроков, способных бороться за золотые медали.
Борьба за выживание? Думаю, этой весной середняки и аутсайдеры будут показывать скучный футбол, потому что многие наши сильные игроки выступают не в УПЛ, а в чемпионатах Польши и других стран", – сказал Сабо.
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