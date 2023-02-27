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Павелко: УАФ ведет переговоры о допуске болельщиков на матчи УПЛ

Премьер-лига
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Возможно, скоро болельщики смогут посещать матчи

Павелко: УАФ ведет переговоры о допуске болельщиков на матчи УПЛ

twitter.com/staderennais

Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко заявил, что сейчас рассматривается вариант допуска болельщиков на стадионы на матчи весенней части текущего сезона УПЛ.

"Сегодня матчем "Александрия" – "Металлист 1925" стартовала вторая часть особого чемпионата Украины сезона 2022/23. Что было бы невозможно без повседневного героизма наших воинов. До сих пор многим нашим зарубежным партнерам, а также в УЕФА и ФИФА, трудно поверить, что в условиях полномасштабной войны возможно, чтобы страна продолжала играть в футбол. И чтобы футбол помогал защищать страну через укрепление боевого духа воинов, через сбор средств на поддержку военных, медиков и переселенцев, через объединение патриотов и друзей по всему миру. Но это наша реальность, потому что это – Украина! Спасибо всем президентам наших клубов, которые в чрезвычайно сложное для всей страны время инвестируют в развитие своих команд и украинского футбола в целом!

Стартовый матч весенней части чемпионата "Александрия" – "Металлист 1925" состоялся без зрителей. Но по инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны. В первую очередь это могут быть воины, получившие ранения и нуждающиеся в социальной реабилитации через футбол любимых команд, но не только они. В условиях полномасштабной войны работают театры, кинозалы и концертные залы. Почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?

Конечно, варианты допуска болельщиков на матчи рассматриваются только на тех стадионах, где для этого есть соответствующие условия, в частности, достаточное количество мест в укрытиях. Кроме того, реализация этой идеи возможна исключительно при условии получения клубом-организатором матча разрешения соответствующей областной военной администрации и правоохранителей", – написал Павелко в Фейсбук.

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В статье: Андрей Павелко Украинская Премьер-лига УАФ
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