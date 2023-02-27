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Без Крыськива, Очеретько и Шведа. Шахтер объявил заявку на матч с Минаем
Во вторник команды проведут перенесенный поединок 9-го тура
shakhtar.com
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В список футболистов, которые заявлены на игру, не оказалось полузащитника Дмитрия Крыськива, который из-за повреждения пропускал недавнюю встречу с "Ренном" в Лиге Европы.
Также в заявке отсутствуют травмированные ранее Олег Очеретько и Марьян Швед.
Напомним, что матч состоится во Львове во вторник, 28 февраля. Начало поединка – в 15:00.
⚒ Заявка «Шахтаря» на матч із «Минаєм».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2023
Наша перша гра УПЛ у 2023 році відбудеться у вівторок і розпочнеться о 15:00.#Shakhtar #МинайШахтар pic.twitter.com/5jjeR1O7qo
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