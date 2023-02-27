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Без Крыськива, Очеретько и Шведа. Шахтер объявил заявку на матч с Минаем

Премьер-лига
(1 голосов)

Во вторник команды проведут перенесенный поединок 9-го тура

Без Крыськива, Очеретько и Шведа. Шахтер объявил заявку на матч с Минаем

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" объявил заявку на перенесенный матч 9-го тура УПЛ против "Миная".

В список футболистов, которые заявлены на игру, не оказалось полузащитника Дмитрия Крыськива, который из-за повреждения пропускал недавнюю встречу с "Ренном" в Лиге Европы.

Также в заявке отсутствуют травмированные ранее Олег Очеретько и Марьян Швед.

Напомним, что матч состоится во Львове во вторник, 28 февраля. Начало поединка – в 15:00.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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