Без Крыськива, Очеретько и Шведа. Шахтер объявил заявку на матч с Минаем

" Шахтер " объявил заявку на перенесенный матч 9-го тура УПЛ против "Миная".

В список футболистов, которые заявлены на игру, не оказалось полузащитника Дмитрия Крыськива, который из-за повреждения пропускал недавнюю встречу с "Ренном" в Лиге Европы.

Также в заявке отсутствуют травмированные ранее Олег Очеретько и Марьян Швед.

Напомним, что матч состоится во Львове во вторник, 28 февраля. Начало поединка – в 15:00.