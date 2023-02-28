"Осталось совсем немного". Шапаренко - о восстановлении после травмы

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в сентябре 2022 года.

"Осталось совсем немного", - написал Шапаренко, прикрепив видео беговой работы с мячом.

Напомним, что Шапаренко еще в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена, полученной в матче Лиги Европы. В нынешнем сезоне 24-летний игрок успел провести лишь 9 матчей.

Ранее сообщалось, что полузащитник вернется на поле не раньше апреля.