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"Осталось совсем немного". Шапаренко - о восстановлении после травмы

Премьер-лига
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Полузащитник уже приступил к работе с мячом

"Осталось совсем немного". Шапаренко - о восстановлении после травмы

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в сентябре 2022 года.

"Осталось совсем немного", - написал Шапаренко, прикрепив видео беговой работы с мячом.

Напомним, что Шапаренко еще в сентябре перенес операцию после серьезной травмы колена, полученной в матче Лиги Европы. В нынешнем сезоне 24-летний игрок успел провести лишь 9 матчей.

Ранее сообщалось, что полузащитник вернется на поле не раньше апреля.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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