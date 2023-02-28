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Александрия впервые с 2020-го года отыгралась с отставания в два мяча

Премьер-лига
(1 голосов)

С 1:3 на 3:3

Александрия впервые с 2020-го года отыгралась с отставания в два мяча

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 27-го февраля, состоялся перенесенный матч шестого тура между "Александрией" и "Металлистом 1925". Итоговый счет – 3:3.

"Александрия" первой открыла счет, но в ходе матча проигрывала 1:3. Впрочем, к концу игрового времени подопечным Руслана Ротаня удалось отыграться на 3:3.

Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", это первый случай за более чем два с половиной года, когда "Александрии" в официальном матче удалось отыграть отставание в два мяча. В последний раз такой случай был еще при Александре Шаране (против "Шахтера" – 2:2).

Добавим, что после 14-ти сыгранных матчей "Александрия" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Александрия
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