Александрия впервые с 2020-го года отыгралась с отставания в два мяча

В понедельник, 27-го февраля, состоялся перенесенный матч шестого тура между "Александрией" и "Металлистом 1925". Итоговый счет – 3:3.

"Александрия" первой открыла счет, но в ходе матча проигрывала 1:3. Впрочем, к концу игрового времени подопечным Руслана Ротаня удалось отыграться на 3:3.

Как сообщает телеграмм-канал "УПЛ жива", это первый случай за более чем два с половиной года, когда "Александрии" в официальном матче удалось отыграть отставание в два мяча. В последний раз такой случай был еще при Александре Шаране (против "Шахтера" – 2:2).

Добавим, что после 14-ти сыгранных матчей "Александрия" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ.