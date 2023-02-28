Стало известно, когда Артем Довбик вернется на поле

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик может вернуться на поле к матчу УПЛ против "Александрии", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, травма форварда оказалась несерьезной. Ранее лучший бомбардир команды пропустил ответный поединок с АЕК Ларнака в 1/16 финала Лиги конференций из-за ушиба голеностопа.

Довбик в этом сезоне провел за "Днепр-1" 23 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.

Матч 16-го тура УПЛ "Александрия" - "Днепр-1" состоится в субботу, 4 марта и начнется в 12:00.

Добавим, что во второй половине марта сборная Украины начнет свой сбор, а значит участие Артема в матче с Англией в отборе на Евро-2024 не под угрозой срыва.