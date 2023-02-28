Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда Артем Довбик вернется на поле
Травма игрока оказалась несерьезной
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик может вернуться на поле к матчу УПЛ против "Александрии", сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, травма форварда оказалась несерьезной. Ранее лучший бомбардир команды пропустил ответный поединок с АЕК Ларнака в 1/16 финала Лиги конференций из-за ушиба голеностопа.
Довбик в этом сезоне провел за "Днепр-1" 23 матча, забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.
Матч 16-го тура УПЛ "Александрия" - "Днепр-1" состоится в субботу, 4 марта и начнется в 12:00.
Добавим, что во второй половине марта сборная Украины начнет свой сбор, а значит участие Артема в матче с Англией в отборе на Евро-2024 не под угрозой срыва.
Популярное сейчас
- "Он поддерживает Украину". Бабич трудоустроился в клубе с российским владельцем
- Милан – Рух. Анонс и прогноз на матч Юношеской лиги УЕФА
- Минай - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 февраля 2023
- Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО