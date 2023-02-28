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С Ракицким и Сиканом. Стартовые составы на матч Минай - Шахтер
Начало - в 15:00
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Во вторник, 28 февраля, "Минай" в рамках перенесенного матча 9-го тура УПЛ встретится с "Шахтером". Стали известны стартовые составы на поединок:
"Минай": Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Воробчак, Байдал, Твердохлеб, Вишневский, Гечев.
Запасные: Кемкин, Пеньков, Кравчук, Чуев, Мельник, Петько, Шишка, Паламар, Голуб, Колесник, Дмитрук.
"Шахтер": Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Зубков, Сикан, Джурасек, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Ракицкий.
Запасные: Шевченко, Ризнык, Л.Траоре, Тотовицкий, Гочолеишвили, Михайличенко, Келси, Топалов, Тейлор, Назарина, Козик, Петряк.
Стоит обратить внимание на то, что Ярослав Ракицкий проведет первый официальный поединок за "горняков".
Игра начнется в 15:00, а UA-Футбол проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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