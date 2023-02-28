С Ракицким и Сиканом. Стартовые составы на матч Минай - Шахтер

Во вторник, 28 февраля, "Минай" в рамках перенесенного матча 9-го тура УПЛ встретится с "Шахтером". Стали известны стартовые составы на поединок:

"Минай": Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Воробчак, Байдал, Твердохлеб, Вишневский, Гечев.

Запасные: Кемкин, Пеньков, Кравчук, Чуев, Мельник, Петько, Шишка, Паламар, Голуб, Колесник, Дмитрук.

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Зубков, Сикан, Джурасек, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Ракицкий.

Запасные: Шевченко, Ризнык, Л.Траоре, Тотовицкий, Гочолеишвили, Михайличенко, Келси, Топалов, Тейлор, Назарина, Козик, Петряк.

Стоит обратить внимание на то, что Ярослав Ракицкий проведет первый официальный поединок за "горняков".

Игра начнется в 15:00, а UA-Футбол проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.