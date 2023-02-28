  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С Ракицким и Сиканом. Стартовые составы на матч Минай - Шахтер
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Ракицким и Сиканом. Стартовые составы на матч Минай - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Начало - в 15:00

С Ракицким и Сиканом. Стартовые составы на матч Минай - Шахтер

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Во вторник, 28 февраля, "Минай" в рамках перенесенного матча 9-го тура УПЛ встретится с "Шахтером". Стали известны стартовые составы на поединок:

"Минай": Бандура, Немчанинов, Горин, Гончар, Рогозинский, Витенчук, Воробчак, Байдал, Твердохлеб, Вишневский, Гечев.

Запасные: Кемкин, Пеньков, Кравчук, Чуев, Мельник, Петько, Шишка, Паламар, Голуб, Колесник, Дмитрук.

"Шахтер": Трубин, Бондарь, Степаненко, Судаков, Зубков, Сикан, Джурасек, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Ракицкий.

Запасные: Шевченко, Ризнык, Л.Траоре, Тотовицкий, Гочолеишвили, Михайличенко, Келси, Топалов, Тейлор, Назарина, Козик, Петряк.

Стоит обратить внимание на то, что Ярослав Ракицкий проведет первый официальный поединок за "горняков".

Игра начнется в 15:00, а UA-Футбол проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По теме
yellow-arrow
Степаненко забил свой юбилейный гол в УПЛ
yellow-arrow
Матч Ворскла – Заря перенесли на час позже
yellow-arrow
Защитник Динамо перебрался в клуб из Болгарии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде