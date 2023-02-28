Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Динамо перебрался в клуб из Болгарии
Фулбек будет играть на правах аренды
Фото: bg.cska1948.bg
Левый фулбек "Динамо" Сидклей в продолжит карьеру в Болгарии. 29-летний бразилец перешел в клуб "ЦСКА 1948" из города София, сообщает официальный сайт команды.
Сидклей будет защищать цвета болгарского клуба на правах аренды до конца этого сезона, которая впоследствии может быть продлена.
Напомним, осенью защитник провел в составе бразильской "Куябы", но зимой покинул команду. Сидклей выступает за "Динамо" с 2018 года. Его контракт с бело-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года. Оценочная стоимость фулбека на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Буданов рассказал, что нужно ВСУ для достижения перелома в войне с РФ, и подходят ли Украине F-16
- "Сложная и напряженная". В ВСУ и Министерстве обороны прокомментировали ситуацию в Бахмуте
- ВСУ отразили более 60 атак россиян на пяти направлениях
- Спортдиректор Ренна: Когда играли с Динамо, меня очень интересовал один игрок киевлян
- Звезда МЮ, с которого недавно сняли обвинения в избиении девушки, скоро станет отцом
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО