Защитник Динамо перебрался в клуб из Болгарии

Левый фулбек "Динамо" Сидклей в продолжит карьеру в Болгарии. 29-летний бразилец перешел в клуб "ЦСКА 1948" из города София, сообщает официальный сайт команды.

Сидклей будет защищать цвета болгарского клуба на правах аренды до конца этого сезона, которая впоследствии может быть продлена.

Напомним, осенью защитник провел в составе бразильской "Куябы", но зимой покинул команду. Сидклей выступает за "Динамо" с 2018 года. Его контракт с бело-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года. Оценочная стоимость фулбека на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.