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Защитник Динамо перебрался в клуб из Болгарии

Премьер-лига
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Фулбек будет играть на правах аренды

Защитник Динамо перебрался в клуб из Болгарии

Фото: bg.cska1948.bg

Новина українською

Левый фулбек "Динамо" Сидклей в продолжит карьеру в Болгарии. 29-летний бразилец перешел в клуб "ЦСКА 1948" из города София, сообщает официальный сайт команды.

Сидклей будет защищать цвета болгарского клуба на правах аренды до конца этого сезона, которая впоследствии может быть продлена.

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Напомним, осенью защитник провел в составе бразильской "Куябы", но зимой покинул команду. Сидклей выступает за "Динамо" с 2018 года. Его контракт с бело-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года. Оценочная стоимость фулбека на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

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В статье: Динамо (Киев) Сидклей ЦСКА 1948 (София)
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Источник:
bg.cska1948.bg

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