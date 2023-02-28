Матч Ворскла – Заря перенесли на час позже

Воскресная игра между "Ворсклой" и "Зарей" состоится в другое время. Луганский клуб сообщил об изменениях.

Встреча 16-го тура начнется в 13:00, а не в 12:00, как планировалось изначально. Причины такого решения не называются. Дата проведения поединка осталась неизменной - она состоится 5 марта.

По данным сайта УПЛ, матч пройдет на стадионе КСК "Ника" в Александрии. Ранее сообщалось, что поле в Полтаве не успеют подготовить.

"Ворскла" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 18 зачетных пунктов. "Заря" с 28 очками в активе расположилась на 4-й позиции.