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Матч Ворскла – Заря перенесли на час позже

Премьер-лига
(1 голосов)

Дата игры осталась неизменной

Матч Ворскла – Заря перенесли на час позже

Фото: ФК Заря

Новина українською

Воскресная игра между "Ворсклой" и "Зарей" состоится в другое время. Луганский клуб сообщил об изменениях.

Встреча 16-го тура начнется в 13:00, а не в 12:00, как планировалось изначально. Причины такого решения не называются. Дата проведения поединка осталась неизменной - она состоится 5 марта.

По данным сайта УПЛ, матч пройдет на стадионе КСК "Ника" в Александрии. Ранее сообщалось, что поле в Полтаве не успеют подготовить.

"Ворскла" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 18 зачетных пунктов. "Заря" с 28 очками в активе расположилась на 4-й позиции.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск)
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Источник:
zarya-lugansk.com

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