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Матч Ворскла – Заря перенесли на час позже
Дата игры осталась неизменной
Фото: ФК Заря
Воскресная игра между "Ворсклой" и "Зарей" состоится в другое время. Луганский клуб сообщил об изменениях.
Встреча 16-го тура начнется в 13:00, а не в 12:00, как планировалось изначально. Причины такого решения не называются. Дата проведения поединка осталась неизменной - она состоится 5 марта.
По данным сайта УПЛ, матч пройдет на стадионе КСК "Ника" в Александрии. Ранее сообщалось, что поле в Полтаве не успеют подготовить.
"Ворскла" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 18 зачетных пунктов. "Заря" с 28 очками в активе расположилась на 4-й позиции.
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