Степаненко забил свой юбилейный гол в УПЛ

Во вторник, 28 февраля, проходит перенесенный матч 9-го тура УПЛ между "Минаем" и "Шахтером". Уже на восьмой минуте счет был открыт – после подачи углового отличился Тарас Степаненко.

Для 33-летнего капитана "Шахтера" этот гол стал юбилейным в рамках Чемпионата Украины - теперь на счету Тараса 20 результативных ударов.

Свой первый гол он забил в сезоне 2007/08, когда играл еще за запорожский "Металлург". Тогда гол Степаненко помог его команде победить "Кривбасс" 1:0. Самым результативным был сезон 2014/15, когда опорный хавбек отличился четырежды. В нынешнем сезоне это первый гол полузащитника.

За ходом поединка "Минай" – "Шахтер" следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол >>>.