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Официально. Александрия подписала нападающего Шахтера

Премьер-лига
(1 голосов)

Полноценный контракт, не аренда

Официально. Александрия подписала нападающего Шахтера

Фото - ФК Олександрія / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Андреем Кулаковым. Контракт будет действовать до 31-го мая 2026-го года.

Андрей является воспитанником детско-юношеской футбольной академии харьковского "Металлиста".

В 2016-м году перешел в донецкий "Шахтер", где выступал за команды U-19 и U-21. В сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины (14 голов в 28 матчах). Сезон 2019/20 провел в ФК "Мариуполь" на правах аренды, где 22-го февраля 2020-го года в матче против "Зари" дебютировал в Премьер-лиге.

Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов. С командой до 19-ти лет стал полуфиналистом юношеского чемпионата Европы 2018 года в Финляндии.

За первую команду "Шахтера" не провел ни одного матча.

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В статье: ФК Александрия Андрей Кулаков
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Источник:
ФК Олександрія

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