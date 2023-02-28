Официально. Александрия подписала нападающего Шахтера

"Александрия" на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Андреем Кулаковым. Контракт будет действовать до 31-го мая 2026-го года.

Андрей является воспитанником детско-юношеской футбольной академии харьковского "Металлиста".

В 2016-м году перешел в донецкий "Шахтер", где выступал за команды U-19 и U-21. В сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Украины (14 голов в 28 матчах). Сезон 2019/20 провел в ФК "Мариуполь" на правах аренды, где 22-го февраля 2020-го года в матче против "Зари" дебютировал в Премьер-лиге.

Выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов. С командой до 19-ти лет стал полуфиналистом юношеского чемпионата Европы 2018 года в Финляндии.

За первую команду "Шахтера" не провел ни одного матча.