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Официально. Заря подписала панамского нападающего из Маккаби (Тель-Авив)

Премьер-лига
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Эдуардо Герреро будет выступать в УПЛ

Официально. Заря подписала панамского нападающего из Маккаби (Тель-Авив)

Фото - ФК Зоря / Автор невідомий

UA-Футбол
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Панамский нападающий тель-авивского "Маккаби" Эдуардо Герреро переходит в "Зарю". Об этом сообщает официальный сайт израильского клуба.

Контракт заключен в форме аренды до конца текущего сезона. Остальные детали не сообщаются.

Герреро – 23 года, последние полгода он провел в иерусалимском "Бейтаре" в аренде, где сыграл тринадцать матчей, голов не забивал, результативных передач не отдавал. Контракт с "Маккаби" действует до конца сезона 2023/24.

Эдуардо Герреро имеет в своем активе шесть матчей за национальную сборную Панамы. Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.

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В статье: Заря (Луганск) Маккаби (Тель-Авив)
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