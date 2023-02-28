Официально. Заря подписала панамского нападающего из Маккаби (Тель-Авив)

Панамский нападающий тель-авивского "Маккаби" Эдуардо Герреро переходит в "Зарю". Об этом сообщает официальный сайт израильского клуба.

Контракт заключен в форме аренды до конца текущего сезона. Остальные детали не сообщаются.

Герреро – 23 года, последние полгода он провел в иерусалимском "Бейтаре" в аренде, где сыграл тринадцать матчей, голов не забивал, результативных передач не отдавал. Контракт с "Маккаби" действует до конца сезона 2023/24.

Эдуардо Герреро имеет в своем активе шесть матчей за национальную сборную Панамы. Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.