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Официально. Заря подписала панамского нападающего из Маккаби (Тель-Авив)
Эдуардо Герреро будет выступать в УПЛ
Фото - ФК Зоря / Автор невідомий
Панамский нападающий тель-авивского "Маккаби" Эдуардо Герреро переходит в "Зарю". Об этом сообщает официальный сайт израильского клуба.
Контракт заключен в форме аренды до конца текущего сезона. Остальные детали не сообщаются.
Герреро – 23 года, последние полгода он провел в иерусалимском "Бейтаре" в аренде, где сыграл тринадцать матчей, голов не забивал, результативных передач не отдавал. Контракт с "Маккаби" действует до конца сезона 2023/24.
Эдуардо Герреро имеет в своем активе шесть матчей за национальную сборную Панамы. Его трансферная стоимость оценивается в 250 тысяч евро.
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