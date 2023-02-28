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Сикан сравнялся с Ребровым по количеству голов за Шахтер

Премьер-лига
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Если говорить о чемпионате Украины

Сикан сравнялся с Ребровым по количеству голов за Шахтер

фото - ФК Шахтар

UA-Футбол
Новина українською

Даниил Сикан стал одним из главных героев перенесенного матча 9-го тура УПЛ "Минай" – "Шахтер": форвард отличился дублем.

Второй забитый гол (ударом из-за пределов штрафной) стал восьмым в УПЛ для Сикана в текущем сезоне, а всего на его счету уже 10 мячей за "Шахтер" в рамках чемпионата Украины.

Примечательно, что по этому показателю (голам в высшем дивизионе за "Шахтер") Даниил сравнялся с Сергеем Ребровым, который на заре карьеры отыграл 19 матчей в составе донецкого клуба в Высшей лиге и забил 10 мячей, после чего перешел в "Динамо".

Отметим, что 10 голов за "Шахтер" в чемпионате также забивали Фред, Погодин, Ковалев и Бахарев.

Напомним, что в матче "Минай" – "Шахтер" свой 20-й гол в УПЛ забил Тарас Степаненко, а Анатолий Трубин пропустил курьезный гол от Назария Воробчака (ВИДЕО здесь).

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В статье: Сергей Ребров Шахтер (Донецк) ФК Минай Даниил Сикан
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