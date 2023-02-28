Минай - Шахтер 1:4. Сопротивлялись, но недолго

"Шахтер" успешно стартовал в 2023-м году, сумев пройти представителя топ-лиги в рамках Лиги Европы. "Горняки" - последний украинский представитель в еврокубках, однако вряд ли это главная цель команды Йовичевича в этом сезоне. Скорее, приятный и почетный бонус. Вероятно, "Шахтеру" куда важнее вернуть золото чемпионата, ведь одно дело стать первым в незавершенном сезоне, и другое дело - в полноценном. А потому матчи против "Миная" сейчас не менее важны, чем против "Ренна" или "Фейеноорда". У "горняков" нет отрыва в УПЛ, а значит нужно избегать потерь. Особенно против андердогов.

Как вы понимаете, все игроки номинальных гостей (игра проходила во Львове) были мотивированны, однако для одного футболиста дончан нынешний матч был еще более особенным. Речь о Ярославе Ракицком, который снова играет за родную команду. Кто не помнит, в январе 2019-го центрбек подписал контракт с питерским "Зенитом", зимой 2022-го оказался в Турции, а сегодня снова вышел в составе "Шахтера". Впервые с ноября 2018-го. Тоже история.

В целом, составы обеих команд выглядели достаточно по-боевому, а потому мы настраивались на веселый матч. И не ошиблись. "Шахтер" с первых минут забрал себе мяч, в то время как "Минай" откатился к своим владениям и пытался изредка огрызаться. Любая команда Шарана всегда отличилась надежностью сзади, однако сегодня все было иначе. Ибо "минайцы" очень легко позволило фавориту забить дважды. Сначала отличился Степаненко, который после подачи углового сумел отклеиться от Немчанинова, а после еще и сильно пробить головой. У Бандуры и шанса не было. Спустя шесть минут счет был удвоен. "Шахтер" комбинировал на левом крыле, после чего случился прострел в штрафную и не самое удачно действие от Зубкова, который не сумел нанести четкий удар. Начался сумбур в штрафной хозяев, во время которого лучше остальных сыграл Сикан - удар и 0:2.

Вот вы думаете, что игра шла в одни ворота, однако "Минай" действительно огрызался. И дважды был близок к тому, чтобы сократить отставание. Был классный момент у Вишневского, который подкараулил ошибку Бондаря и вышел 1 на 1 с Трубиным - кипер "горняков" был на высоте. Следующий эпизод пришел после углового, и снова Трубин был крут - Байдал получил сферу на дальней, бил качественно, но вратарь "горняков" отбил. Казалось, что Трубину ныне забить невозможно, но нет. Он пропустил, причем в очень безобидной ситуации - Воробчак бил издали, удар не предвещал трудностей, однако вратарь гостей пропустил мяч сквозь руки. И с лучшими из нас бывает. Тем более, уже вскоре "Шахтер" вернул себя плюс два - Конопля ворвался в штрафную, заработал пенальти, который реализовал Судаков. 1:3 - более чем справедливый итог первой половины.

Вряд ли многие рассчитывали на возрождение интриги после перерыва. "Шахтер" много владел мячом во втором тайме, однако в основном данное владение получалось стерильным. Коллективу Йовичевичу особо не нужно было лезть вперед, но в даже в таком режиме парочку моментов у ворот Бандуры гости создали. Ярче других вспоминается удар Зубкова с правого края, с которым справился опытный кипер закарпатцев. Однако вскоре и он был бессилен. "Шахтер" разогнался с контратаку, Зубков шведой вырезал отличный пас на Сикана, а Даниил, решивший не отдавать передачу на открытого товарища, сам нанес удар из-за пределов штрафной. Верное решение, ведь мяч оказался за линией ворот Бандуры. 1:4. Это уже разгром.

Последующие события не имели особого значения. Йовичевич провел ряд замен, дав зимним новичкам немного игровых минут (вышли Келси и Гочолейшвили) и немного поэкспериментировав. К примеру, Ефим Конопля часто смещался к центру поля, оставляя правый фланг грузинскому новичку, а свеженький Топалов вместо Матвиенко закрывал левую бровку. Уже перед финальным свистком "Шахтер" мог забивать даже пятый, однако Конопля после сумбура в чужой штрафной угодил в перекладину. Но победа и три бала остались за "горняками" - команда Йовичевича набирает 33 бала по итогам 14 встреч и сокращает отставание от "Днепра-1" до двух балов. Все самое интересное нас ждет впереди.

VBET-лига. 9-й тур

28 февраля, Львов, стадион "Арена Львов"

ФК Минай - Шахтер 1:4

Голы: Назарий Воробчак 31 - Тарас Степаненко 8, Даниил Сикан 15, Георгий Судаков 39 (пен.), Даниил Сикан 60

ФК Минай: Александр Бандура, Михаил Гечев, Назарий Воробчак (Даниил Голуб 85), Егор Твердохлеб (Руслан Паламар 74), Дмитрий Немчанинов, Олег Горин, Игорь Гончар, Вадим Витенчук, Олег Вишневский (Даниил Колесник 79), Валерий Рогозинский (Александр Мельник 46), Антон Байдал (Михаил Шишка 46)

Шахтер: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко (Егор Назарина 67), Александр Зубков (Гиорги Гочолейшвили 62), Даниил Сикан (Кевин Келси 62), Невен Джурасек, Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Иван Петряк 79), Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий (Дмитрий Топалов 64)