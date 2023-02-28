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7 добавили, 5 убрали. УАФ утвердила обновленный список стадионов для проведения матчей УПЛ
Список стадионов, на которых можно проводить матчи УПЛ
fckarpaty.com
УАФ утвердила обновленный список стадионов, на которых разрешено проведение матчей УПЛ в нынешнем сезоне в соответствии с требованиями дополнительных мер безопасности в условиях военного положения.
В список вошли 18 арен: НСК "Олимпийский", "Арена Львов", "Ворскла" им. А. Бутовского, "Черноморец", "Авангард" Ужгород, "Динамо" им. В. Лобановского, "Колос", "Ника", УТК им. В. Банникова", "Оболонь Арена", "Тернопольский городской стадион им. Р. Шухевича", "Украина" Львов, "Горняк" Кривой Рог, "Ингулец", "Минай-Арена", СКИФ, "Авангард" Ровно и "Звезда" (при условии предоставления всех документов, предусмотренных дополнительными мерами безопасности для организации и проведение футбольных матчей в Украине среди профессиональных футбольных клубов в условиях военного положения).
Таким образом, к предыдущему списку добавились УТК им. В. Банникова, "Украина" Львов, "Горняк" Кривой Рог, "Ингулец", "Минай-Арена", СКИФ и "Авангард" Ровно.
Однако теперь запрещено проводить на "Днепр-Арене", ОСК "Металлист", "Славутич-Арене", луцком "Авангарде" и "Черкассы-Арене".
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