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Известно, кто из футболистов Таджикистана заинтересовал Шахтер. Горняки готовятся выкупить его контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Он представляет чемпионат Казахстана

Известно, кто из футболистов Таджикистана заинтересовал Шахтер. Горняки готовятся выкупить его контракт

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Недавно украинские СМИ сообщали о том, что "Шахтер" имеет предметный интерес к вингеру то ли из Таджикистана, то ли из Туркменистана. Другой источник раскрывает имя потенциального новичка горняков – это Хусрав Тоиров.

Он представляет казахстанский клуб "Атырау". Контракт 18-летнего вингера со своим клубом действует до конца 2023-го года. На взрослом уровне он провел 13 матчей, отдал два ассиста.

Местные журналисты сообщают о том, что интерес серьезный, "горняки" готовятся выкупить контракт Тоирова.

Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
Kozhakhmet_Inside

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