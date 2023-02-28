Известно, кто из футболистов Таджикистана заинтересовал Шахтер. Горняки готовятся выкупить его контракт

Недавно украинские СМИ сообщали о том, что "Шахтер" имеет предметный интерес к вингеру то ли из Таджикистана, то ли из Туркменистана. Другой источник раскрывает имя потенциального новичка горняков – это Хусрав Тоиров.

Он представляет казахстанский клуб "Атырау". Контракт 18-летнего вингера со своим клубом действует до конца 2023-го года. На взрослом уровне он провел 13 матчей, отдал два ассиста.

Местные журналисты сообщают о том, что интерес серьезный, "горняки" готовятся выкупить контракт Тоирова.

Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.