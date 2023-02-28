Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, кто из футболистов Таджикистана заинтересовал Шахтер. Горняки готовятся выкупить его контракт
Он представляет чемпионат Казахстана
фото з відкритих джерел
Недавно украинские СМИ сообщали о том, что "Шахтер" имеет предметный интерес к вингеру то ли из Таджикистана, то ли из Туркменистана. Другой источник раскрывает имя потенциального новичка горняков – это Хусрав Тоиров.
Он представляет казахстанский клуб "Атырау". Контракт 18-летнего вингера со своим клубом действует до конца 2023-го года. На взрослом уровне он провел 13 матчей, отдал два ассиста.
Местные журналисты сообщают о том, что интерес серьезный, "горняки" готовятся выкупить контракт Тоирова.
Transfermarkt оценивает игрока в 150 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Буданов рассказал, что нужно ВСУ для достижения перелома в войне с РФ, и подходят ли Украине F-16
- Зинченко превосходит Лужного, Испания восхищается Цыганковым. Влог Роберто Моралеса
- Завтра-послезавтра будет 150 тысяч ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 27.02
- Днепр-1 стал "зимним" чемпионом УПЛ по результатам контрольных матчей. Таблица всех спаррингов
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО