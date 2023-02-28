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Сикан в огне. Минай – Шахтер 1:4. Видео голов и очков матча
"Шахтер" сокращает отставание от "Днепра-1" до двух очков
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В первом после зимней паузы матче УПЛ "Шахтер" одержал разгромную победу над "Минаем". По разу в составе горняков отличились Судаков и Степаненко, а дубль оформил Даниил Сикан. Это позволило нападающему ворваться в топ-3 снайперов чемпионата. Без ложки дегтя не обошлось: Трубин пропустил с, казалось, простого удара из-за пределов штрафной от Воробчака.
VBET лига. 9-й тур
28 февраля, Львов, стадион "Арена Львов"
ФК Минай – Шахтер 1:4
Голы: Назарий Воробчак 31 – Тарас Степаненко 8, Даниил Сикан 15, Георгий Судаков 39 (пен.), Даниил Сикан 60
Гол Степаненко
Первый гол Сикана
Гол Воробчака
Гол Судакова
Будет добавлен позже
Второй гол Сикана
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