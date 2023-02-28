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Йовичевич: Чемпионат – главный приоритет для нас

Премьер-лига
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Наставник Шахтера подвел итог матча с Минаем

Йовичевич: Чемпионат – главный приоритет для нас

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич прокомментировал победу своей команды в перенесенном матче 9-го тура УПЛ над "Минаем" (4:1).

– Матчи и соперники в УПЛ позволяют качественно подготовиться к еврокубковым поединкам?

– Это два разных турнира. Чемпионат – главный приоритет для нас, потому что без удачных выступлений в чемпионате не будет еврокубков. Важно, чтобы следующие матчи завершались так же, как с "Минаем", ведь это позволит снова играть в еврокубках.

Сегодня матч показался таким, каким мы хотели его видеть: агрессивно проявить себя на старте, чтобы направить игру в нужное русло. Мы действовали против непростого соперника, хотя результат и убедителен, но я бы не сказал, что у нас была легкая прогулка. Моментов было достаточно, чтобы счет был еще больше. Но "Минай" в первом тайме показал, что в контратаках они могут обострять игру с любым соперником. Очень важные три очка, потому что мы снизили отставание от "Днепра-1". Сейчас начинается сверхинтересный второй круг, где каждый поединок будет очень ответственным и у тебя не будет права на ошибку. Мы готовы и хотим продолжать в том же духе, хотя есть еще и еврокубковые матчи. Только время покажет, где мы будем, но команда готова как ментально, так и физически.

– Прокомментируйте игру Ефима Конопли.

– Конопля стабильно играет на своей позиции, он уже знает требования и уверенно чувствует себя. Вы видите, что в каждой игре Ефим эффективен, ведь заработал два пенальти.

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
ФК Шахтар

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