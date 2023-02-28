Йовичевич: До закрытия трансферного окна еще один день, поэтому ждите новостей

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич заявил, что донецкий клуб еще может объявить о новых подписаниях до закрытия трансферного окна.
"Трансферы? Это вопрос к Дарио Срне, ведь он этим занимается. Еще один день, поэтому ждите новостей. Главное, что сейчас игроки дополняют друг друга на поле, а это вдохновляет и мотивирует меня.
Сегодня был очень хороший рабочий день (победа над "Минаем" 4:1, -прим.), потому что отношение было на уровне. Результат стал отражением: голы, помноженные на качество, приносят результат", - сказал Йовичевич