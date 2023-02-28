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Йовичевич: До закрытия трансферного окна еще один день, поэтому ждите новостей

Премьер-лига
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Йовичевич: До закрытия трансферного окна еще один день, поэтому ждите новостей

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич заявил, что донецкий клуб еще может объявить о новых подписаниях до закрытия трансферного окна.

"Трансферы? Это вопрос к Дарио Срне, ведь он этим занимается. Еще один день, поэтому ждите новостей. Главное, что сейчас игроки дополняют друг друга на поле, а это вдохновляет и мотивирует меня.

Сегодня был очень хороший рабочий день (победа над "Минаем" 4:1, -прим.), потому что отношение было на уровне. Результат стал отражением: голы, помноженные на качество, приносят результат", - сказал Йовичевич

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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