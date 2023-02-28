Шаран: Ничего плохого ребятам после игры с Шахтером не говорил

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче 9-го тура с "Шахтером" (1:4) .

- Довольны ли стартом "Миная" в официальных матчах 2023 года?

– Я доволен игрой "Шахтера", ведь мы всегда болеем за него в еврокубках, приятно играть против такой команды. Свои возможности на этом этапе мы знаем, поэтому ничего плохого ребятам после игры не говорил. Замечательно, что у нас был именно такой соперник, потому что из таких матчей мои футболисты будут только получать опыт. Поздравляю "Шахтер" с победой. Хотелось бы против каждого играть на победу, но нужно реально понимать, что на этом этапе "Шахтер" гораздо сильнее "Миная".

– Как оцените игру своих новичков?

– Сейчас не хочу оценивать. Нужно посмотреть матч в спокойной атмосфере, а уже потом делать выводы. Я знаю возможности каждого игрока, особенно Мельника, выступавшего в "Александрии". Необходимое время, возможно, оно еще не всех в команде по именам знает. Сегодня я хотел его проверить, но еще нужно набирать кондиции, чтобы в дальнейшем он мог помочь. То же касается и Булецы, которого мы арендовали у "Шахтера".

– Забитый гол смог оживить игру "Миная"?

– Да! В начале матча было видно, что ребята беспокоились, хотя мы достаточно говорили об этом на теоретических занятиях, но психология играет очень важную роль в современном футболе. Я как в воду смотрел, говоря, что нужно не пропустить со стандарта. После второго мяча ребята растерялись, но потом я был доволен 15-минутным отрезком игры. Вишневский при счете 0:1 мог забивать, позже имел возможность Байдал, но хорошо играл Трубин. Не ожидали, что пропустим так быстро третий гол с пенальти, после которого было уже сложно мечтать о ничейном исходе. Повторюсь: ребятам я ничего не говорил, потому что мы проиграли хорошей команде.