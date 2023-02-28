Герреро боялся ехать в Украину из-за войны. Ван Леувен смог его убедить

Сегодня стало известно о переходе панамского нападающего тель-авивского "Маккаби" Эдуардо Герреро в "Зарю" .

Чуть позже израильский канал Спорт 5 раскрыл некоторые подробности данного трансфера.

Источник подтверждает, что аренда игрока рассчитана на полгода, но при этом у "Зари" будет возможность выкупить контракт за 500 тысяч евро.

Также сообщается, что сам Герреро не очень хотел ехать в Украину из-за войны, но коуч луганчан Патрик ван Леувен смог его убедить, так как именно ван Леувен фактически воспитал Герреро в "Маккаби" в свое время.

Напомним, что Герреро – 23 года, последние полгода он провел в иерусалимском "Бейтаре" в аренде, где сыграл тринадцать матчей, голов не забивал, результативных передач не отдавал. Контракт с "Маккаби" действует до конца сезона 2023/24.

Также в активе игрока шесть матчей за национальную сборную Панамы.