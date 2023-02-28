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Герреро боялся ехать в Украину из-за войны. Ван Леувен смог его убедить
Аренда до конца сезона с правом выкупа
Фото: Аліна Єрофеєва
Сегодня стало известно о
Чуть позже израильский канал Спорт 5 раскрыл некоторые подробности данного трансфера.
Источник подтверждает, что аренда игрока рассчитана на полгода, но при этом у "Зари" будет возможность выкупить контракт за 500 тысяч евро.
Также сообщается, что сам Герреро не очень хотел ехать в Украину из-за войны, но коуч луганчан Патрик ван Леувен смог его убедить, так как именно ван Леувен фактически воспитал Герреро в "Маккаби" в свое время.
Напомним, что Герреро – 23 года, последние полгода он провел в иерусалимском "Бейтаре" в аренде, где сыграл тринадцать матчей, голов не забивал, результативных передач не отдавал. Контракт с "Маккаби" действует до конца сезона 2023/24.
Также в активе игрока шесть матчей за национальную сборную Панамы.
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