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Про Ингулец тоже есть. Александр Поворознюк продолжает перепевать мотивы Круга. ВИДЕО
Настало время "Девочки-пай"
instagram.com/papainhulets
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк продолжает наслаждаться творчеством исполнителя так называемого "русского шансона" Михаила Круга.
За последнее время Поворознюк снял уже два клипа, по мотивам песен российского исполнителя.
Сначала это были мотивы "
Наслаждаемся новым творением маэстро.
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