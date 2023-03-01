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Про Ингулец тоже есть. Александр Поворознюк продолжает перепевать мотивы Круга. ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Настало время "Девочки-пай"

Про Ингулец тоже есть. Александр Поворознюк продолжает перепевать мотивы Круга. ВИДЕО

instagram.com/papainhulets

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк продолжает наслаждаться творчеством исполнителя так называемого "русского шансона" Михаила Круга.

За последнее время Поворознюк снял уже два клипа, по мотивам песен российского исполнителя.

Сначала это были мотивы "Пусти меня, мама", затем – "Владимирского централа", и вот настало время "Девочки-пай".

Наслаждаемся новым творением маэстро.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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