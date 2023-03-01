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Стала известна сумма налогов, которую Шахтер уплатил за прошлый год
Горняки сделали существенный вклад в экономику Украины
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" опубликовал отчет по поводу суммы, уплаченной в государственную казну за 2022 год.
Как сообщает официальный сайт "горняков", за прошлый год дончане уплатили более 213 миллионов гривен налогов. Точная сумма - 213 миллионов 718 тысяч гривен. В отчете также отмечается, что налоговые платежи были направлены в местные и центральные бюджеты.
Ранее инвестиционная группа SCM, которая принадлежит владельцу "Шахтеру" Ринату Ахметову, отчиталась о своей помощи Украине за время полномасштабного вторжения России.
Напомним, вчера "Шахтер" разгромил "Минай" (4:1) в перенесенном матче 9-го тура УПЛ. Команда набрала 33 очка и занимает второе место.
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