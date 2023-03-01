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"Это хейтерам". Сикан объяснил свой жест после первого гола Минаю

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард отметился дублем в матче против закарпатцев

"Это хейтерам". Сикан объяснил свой жест после первого гола Минаю

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан прокомментировал перенесенный матч 9-го тура УПЛ с "Минаем" (4:1). В этой игре он оформил дубль.

– Успели соскучиться по чемпионату после зимней паузы?

– Конечно, все соскучились, что можно увидеть по результату на табло. Соскучились по голам и атмосфере.

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– Как оценишь "Шахтер" в игре с "Минаем" по 10-балльной шкале?

– Как для первого матча, мы заслужили спокойно 8–9 баллов.

– Ты отличился дублем, насколько важен он в такое время?

– Было важно забить после "Ренна", потому что психологическое состояние – важный аспект футбола.

– Дубль придал крылья?

– Конечно, любой гол для любого футболиста важен и придает крылья.

– Во время празднования первого гола ты показал жест. Что он значит?

– Это для хейтеров. Когда ты не забиваешь пенальти, болельщики пишут заканчивать с футболом, потому это было послание таким людям.

– В каком настроении выходил на матч с "Минаем" после волны негатива в твою сторону?

– Как вы видите, это не очень на меня влияет, потому что с помощью тренерского штаба и команды мне удалось сделать результат. Благодарен тренерам, что дали возможность выйти с первых минут, а победили благодаря усилиям всей команды.

– Сложно ли после полного аншлага на еврокубковом матче играть при пустых трибунах?

– Это не сложно. Хуже было бы, если бы все было наоборот. Чувствуешь большую разницу, играя на выезде, когда весь стадион болеет против тебя.

– Уже хочется увидеть болельщиков на украинских стадионах?

– Конечно. Надеюсь, что очень скоро так и будет, – сказал Сикан.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Даниил Сикан
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Источник:
shakhtar.com

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