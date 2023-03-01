Судаков: Сейчас в чемпионате нет слабых команд, со всеми тяжело

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу над "Минаем" (4:1) в перенесенном матче 9-го тура УПЛ.

"Минай" – неплохая команда, которая имеет свой рисунок игры, хотя футбол отличается от нашего. Сейчас в чемпионате нет слабых, со всеми тяжело. Мы не обращаем внимания на соперника, потому что все зависит преимущественно от нас. Если сыграем на 100 процентов, то результат будет точно.

Я уже говорил, что все понимают текущую ситуацию. Стремимся только побеждать в каждой игре, и сейчас мы мысленно готовимся к "Металлисту 1925". Понимаем важность этого матча, ведь не будет права на ошибку. Хотим чемпионства, и все футболисты команды желают только побед", – сказал Судаков.