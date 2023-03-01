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Судаков: Сейчас в чемпионате нет слабых команд, со всеми тяжело

Премьер-лига
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Полузащитник "Шахтера" - о победе над "Минаем"

Судаков: Сейчас в чемпионате нет слабых команд, со всеми тяжело

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу над "Минаем" (4:1) в перенесенном матче 9-го тура УПЛ.

"Минай" – неплохая команда, которая имеет свой рисунок игры, хотя футбол отличается от нашего. Сейчас в чемпионате нет слабых, со всеми тяжело. Мы не обращаем внимания на соперника, потому что все зависит преимущественно от нас. Если сыграем на 100 процентов, то результат будет точно.

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Я уже говорил, что все понимают текущую ситуацию. Стремимся только побеждать в каждой игре, и сейчас мы мысленно готовимся к "Металлисту 1925". Понимаем важность этого матча, ведь не будет права на ошибку. Хотим чемпионства, и все футболисты команды желают только побед", – сказал Судаков.

"Шахтер" набрал 33 очка и сократил отставание от лидера УПЛ "Днепра-1" до двух пунктов.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Георгий Судаков
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Источник:
shakhtar.com

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