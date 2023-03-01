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Голкипер Металлиста 1925, не доигравший матч с Александрией, сообщил о своем состоянии здоровья
Олег Мозиль не смог продолжить матч с "Александрией"
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Голкипер харьковского "Металлиста 1925" Олег Мозиль прокомментировал свою замену в матче против "Александрии" (3:3) и озвучил сроки своего восстановления. Он покинул поле на 56-й минуте игры, когда счет был 1:3 в пользу харьковчан.
– Олег, как ваше самочувствие после матча с ФК "Александрия"?
– Все нормально. Сегодня был на обследовании, врачи обнаружили, что нет надрыва – и слава Богу. Небольшой спазм, нужно пару дней отдохнуть, и все будет хорошо.
– Какие впечатления от первого матча 2023 года?
– Двоякие, потому что выигрывали и очень досадно, что не удержали эту победу.
– Какую задачу поставило руководство на сезон?
– Выходить на каждую игру и получать как можно больше очков.
– А о каком-то конкретном месте в турнирной таблице говорилось?
– Не было такого, но мы ставим перед собой задачу, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице, - сказал Мозиль.
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