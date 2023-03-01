Татарков: Кривбасс стал для меня настоящей семьей

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков прокомментировал подписание нового годового контракта с красно-белыми.

– Какие эмоции, что остаешься еще как минимум на год в семье "Кривбасс"?

– Очень доволен, ведь, действительно, за эти два года в "Кривбассе" команда стала для меня настоящей семьей. Меня здесь все устраивает. В Кривом Роге созданы все условия для плодотворного тренировочного процесса и прогресса.

– Какие ожидания от себя и команды после зимних сборов?

– От себя ожидаю голов и результативных передач (улыбается). С "Кривбассом" хочу побеждать в каждом матче и вместе идти к общей цели, выполнению задачи на сезон.

– Сейчас уже другой "Кривбасс", ведь ты – один из немногих, кто остался в команде после Первой лиги?

– Да, команда очень изменилась. Кроме меня остались Сарнавский и Рябов. Мы двигаемся в правильном направлении, – сказал Татарков.