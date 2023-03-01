  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Татарков: Кривбасс стал для меня настоящей семьей
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Татарков: Кривбасс стал для меня настоящей семьей

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек красно-белых - о продлении контракта с клубом

Татарков: Кривбасс стал для меня настоящей семьей

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков прокомментировал подписание нового годового контракта с красно-белыми.

– Какие эмоции, что остаешься еще как минимум на год в семье "Кривбасс"?

– Очень доволен, ведь, действительно, за эти два года в "Кривбассе" команда стала для меня настоящей семьей. Меня здесь все устраивает. В Кривом Роге созданы все условия для плодотворного тренировочного процесса и прогресса.

– Какие ожидания от себя и команды после зимних сборов?

– От себя ожидаю голов и результативных передач (улыбается). С "Кривбассом" хочу побеждать в каждом матче и вместе идти к общей цели, выполнению задачи на сезон.

– Сейчас уже другой "Кривбасс", ведь ты – один из немногих, кто остался в команде после Первой лиги?

– Да, команда очень изменилась. Кроме меня остались Сарнавский и Рябов. Мы двигаемся в правильном направлении, – сказал Татарков.

Читайте такжеПрогресс Кривбасса и Вернидуба, ожидания от Ворсклы. Как зимовали середняки УПЛ

По теме
yellow-arrow
Стало известно, какую сумму получат клубы УПЛ и ПФЛ от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола
yellow-arrow
Александрия арендовала двух игроков Шахтера U-19
yellow-arrow
Голкипер Металлиста 1925, не доигравший матч с Александрией, сообщил о своем состоянии здоровья
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Никита Татарков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fckryvbas.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде