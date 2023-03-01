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Татарков: Кривбасс стал для меня настоящей семьей
Хавбек красно-белых - о продлении контракта с клубом
Фото: fckryvbas.com
Полузащитник криворожского "Кривбасса" Никита Татарков прокомментировал подписание нового годового контракта с красно-белыми.
– Какие эмоции, что остаешься еще как минимум на год в семье "Кривбасс"?
– Очень доволен, ведь, действительно, за эти два года в "Кривбассе" команда стала для меня настоящей семьей. Меня здесь все устраивает. В Кривом Роге созданы все условия для плодотворного тренировочного процесса и прогресса.
– Какие ожидания от себя и команды после зимних сборов?
– От себя ожидаю голов и результативных передач (улыбается). С "Кривбассом" хочу побеждать в каждом матче и вместе идти к общей цели, выполнению задачи на сезон.
– Сейчас уже другой "Кривбасс", ведь ты – один из немногих, кто остался в команде после Первой лиги?
– Да, команда очень изменилась. Кроме меня остались Сарнавский и Рябов. Мы двигаемся в правильном направлении, – сказал Татарков.
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