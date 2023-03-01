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Стало известно, какую сумму получат клубы УПЛ и ПФЛ от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола

Премьер-лига
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"Шахтер", "Динамо" и "Заря" не получат ничего

Стало известно, какую сумму получат клубы УПЛ и ПФЛ от УЕФА на развитие детско-юношеского футбола

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы получат от УЕФА платежи солидарности, направленные на развитие детско-юношеского футбола. По информации пресс-службы украинской Премьер-лиги, речь идет о сумме более 5 млн евро.

Клубы УПЛ получат 90% этой суммы. Остальные 10% будут переданы клубам ПФЛ. Это решение уже утвердил Исполком УАФ.

Сумма, предназначенная клубам УПЛ, будет поделена в равных частях между всеми действующими клубами лиги, не участвовавшими в групповых стадиях еврокубковых соревнований в сезоне-2022/23. Таким образом, "Динамо", "Шахтер" и "Заря" не получат из этой суммы ничего.

На данный момент неизвестно, входят ли в список действующих клубов "Мариуполь" и "Десна", которые временно приостановили свое участие в соревнованиях из-за войны, однако еще юридически должны существовать. Если поделить всю сумму (5 млн за вычетом 10%) на количество участников, каждый клуб УПЛ должен получить от 346 до 409 тысяч евро.

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