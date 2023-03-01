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Шахтер подписал 18-летнего таджикского хавбека
Хусрав Тоиров - игрок Шахтера
shakhtar.com
18-летний таджикский левый полузащитник Хусрав Тоиров перешел в "
Контракт новичка с донецким клубом рассчитан на 5 лет – до 2028 года.
Тоиров – воспитанник таджикистанского клуба "Локомотив-Памир", за главную команду которого дебютировал в апреле 2020-го в 15 лет.
В августе 2022 перешол в казахстанский "Атырау". В сезоне-2022/23 принял участие в 11 матчах, сделал 2 голевых передачи.
Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана (U20), в составе которой дебютировал в сентябре 2022 года и на сегодняшний день провел 5 матчей.
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