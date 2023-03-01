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Шахтер подписал 18-летнего таджикского хавбека

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Хусрав Тоиров - игрок Шахтера

Шахтер подписал 18-летнего таджикского хавбека

shakhtar.com

Новина українською

18-летний таджикский левый полузащитник Хусрав Тоиров перешел в "Шахтер" из казахстанского "Атырау".

Контракт новичка с донецким клубом рассчитан на 5 лет – до 2028 года.

Тоиров – воспитанник таджикистанского клуба "Локомотив-Памир", за главную команду которого дебютировал в апреле 2020-го в 15 лет.

В августе 2022 перешол в казахстанский "Атырау". В сезоне-2022/23 принял участие в 11 матчах, сделал 2 голевых передачи.

Тоиров является игроком молодежной сборной Таджикистана (U20), в составе которой дебютировал в сентябре 2022 года и на сегодняшний день провел 5 матчей.

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар

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scorpius (Ck)
01.03.2023 в 17:20
Таджикский Мудрик)
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