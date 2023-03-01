СМИ: Заря может подписать центрального защитника Динамо

Луганская "Заря" близка к подписанию центрального защитника "Динамо" Никиты Бурды. Стороны уже ведут переговоры, сообщает телеграмма-канал Открытый Мяч 2.0.

Также журналист Эндрю Тодос уточняет, что речь идет об аренде на полгода.

Остальные детали потенциального соглашения пока не сообщаются.

Никита Бурда в первой части текущего сезона провел за "Динамо" два матча. Его контракт с киевлянами действует до 30-го июня 2023-го года, но с опцией продления еще на сезон.