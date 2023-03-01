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СМИ: Заря может подписать центрального защитника Динамо
Стороны уже ведут переговоры
Фото: ФК Динамо Киев
Луганская "Заря" близка к подписанию центрального защитника "Динамо" Никиты Бурды. Стороны уже ведут переговоры, сообщает телеграмма-канал Открытый Мяч 2.0.
Также журналист Эндрю Тодос уточняет, что речь идет об аренде на полгода.
Остальные детали потенциального соглашения пока не сообщаются.
Никита Бурда в первой части текущего сезона провел за "Динамо" два матча. Его контракт с киевлянами действует до 30-го июня 2023-го года, но с опцией продления еще на сезон.
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