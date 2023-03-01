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СМИ: Заря может подписать центрального защитника Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Стороны уже ведут переговоры

СМИ: Заря может подписать центрального защитника Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" близка к подписанию центрального защитника "Динамо" Никиты Бурды. Стороны уже ведут переговоры, сообщает телеграмма-канал Открытый Мяч 2.0.

Также журналист Эндрю Тодос уточняет, что речь идет об аренде на полгода.

Остальные детали потенциального соглашения пока не сообщаются.

Никита Бурда в первой части текущего сезона провел за "Динамо" два матча. Его контракт с киевлянами действует до 30-го июня 2023-го года, но с опцией продления еще на сезон.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
Відкритий М'яч 2.0

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Комментарии (1)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
01.03.2023 в 17:54
Попов, Сирота, Дячук, Боль. Вочевидь Мірча вирішив робити ставку на молодь. А більш вікового Бурду в оренду.
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